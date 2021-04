Chiamami ancora amore fiction: trama e quando inizia

Chiamami ancora amore è la nuova fiction di Rai Uno. Partirà il prossimo 3 maggio ma da lunedì 26 aprile è possibile vedere i primi due episodi in anteprima, sulla piattaforma streaming di Raiplay. Nel cast ci sono Greta Scarano, reduce dalla serie tv su Francesco Totti, e Simone Liberati, ex volto dei Cesaroni e di Squadra mobile. C’è anche Claudia Pandolfi, che torna sul piccolo schermo dopo Made in Italy e Tutta colpa di Freud.

Di cosa parla la fiction Chiamami ancora amore

Chiamami ancora amore è una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, in associazione con About Premium Content. Una serie in tre prime serate, creata da Giacomo Bendotti, in prima visione su Rai1 da lunedì 3 maggio. Un viaggio nel “mistero” dei sentimenti e nelle difficoltà di una coppia che scoppia. Dinamiche genitoriali distorte dalle incomprensioni e dalle cieche rappresaglie di chi non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco. La trasformazione di quello che era un grande amore in una guerra famigliare fatta di ripicche e fendenti al cuore.

Una storia che racconta la discesa agli inferi di una coppia che, dopo anni di passione, rispetto e amore, si ritrova alla resa dei conti con un matrimonio che non funziona più. Due mondi così diversi che un tempo apparivano complementari, divengono giorno dopo giorno, anno dopo anno, sempre più distanti fino a diventare decisamente incompatibili.

Chiamami ancora amore è un dramma familiare che racconta il matrimonio e la dolorosa separazione di una giovane coppia. Anna ed Enrico si sono amati alla follia: eppure quel sentimento che pareva inesauribile e intaccabile nel tempo si è trasformato in odio. E così, dopo undici anni di vita coniugale e un figlio, Pietro, i due finiscono per separarsi.

Da quel momento prende il via una logorante battaglia per l’affidamento di Pietro, che inevitabilmente comporta l’intervento dei servizi sociali, chiamati a valutare le capacità di Anna e di Enrico come genitori. È qui che entra in scena Rosa Puglisi, la quale intraprende una vera e propria indagine nei sentimenti e nei segreti della famiglia.

Rosa si chiede come sia possibile che una coppia così complice e affiatata sia passata dall’amore alle umiliazioni, alle vendette, all’odio cieco. Per rispondere a questa domanda dovrà andare sino in fondo alla storia, ripercorrendola dall’inizio e scoprendo il vero motivo della separazione.