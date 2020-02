Domenica 2 febbraio 2020 ospiti in tv: Domenica In, Da noi…a ruota libera, Domenica Live, Che tempo che fa, Live-Non è la d’Urso

Quella di domenica 2 febbraio 2020 si preannuncia una domenica ricca di ospiti. Al centro dei vari programmi televisivi il Festival di Sanremo in partenza su Rai Uno martedì 4 febbraio e il Grande Fratello Vip, che continua a creare polemiche su Canale 5. Scopri tutti gli ospiti programma per programma!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier ospiterà nel suo salotto due cantanti: Arisa e Gianluca Grignani. La prima è reduce dall’esperienza a Il Cantante Mascherato mentre il secondo presenterà il suo nuovo progetto discografico. In studio ritornerà poi Vanessa Incontrada per parlare della sua nuova fiction televisiva: Come una madre. Ci sarà anche il giornalista e conduttore Andrea Vianello, che presenterà il libro in cui parla della sua malattia. Spazio poi al Festival di Sanremo con un talk che vedrà protagonisti: Pierluigi Diaco, Iva Zanicchi, Peppino Di Capri, Nunzia De Girolamo, Pino Strabioli.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

A Domenica Live Barbara d’Urso tornerà a parlare della faida tra Floriana Secondi e Paola Caruso, che coinvolge anche l’ex tentatore di Temptation Island Moreno Merlo. Nel corso della puntata la Caruso parlerà pure del riavvicinamento a Francesco Caserta, l’ex fidanzato dal quale un anno fa ha avuto il figlio Michelino. Spazio poi al Cambio Look: questa volta Giovanni Ciacci trasformerà Francesca Cipriani nella rivale Barbara Alberti.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Francesca Fialdini intervisterà a Da noi…a ruota libera – su Rai Uno a partire dalle 17.20 – gli attori di Don Matteo Maria Chiara Giannetta (Anna Olivieri) e Maurizio Lastrico (Marco Nardi). La conduttrice accoglierà poi la famosa stilista Elisabetta Franchi e la runner Serena Banzato.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

A Live-Non è la d’Urso ci sarà un confronto tra Luigi Favoloso e la madre Loredana Fiorentino: i due hanno litigato dopo che il ragazzo è scomparso per oltre venti giorni. In studio ci sarà pure Nina Moric, che replicherà alle accuse dell’ex fidanzato. Raz Degan affronterà le 5 sfere mentre dal Grande Fratello Vip arriverà l’ultima eliminata Rita Rusic. Sempre riguardo il reality show ci sarà un confronto tra Salvo Veneziano e Platinette mentre Eva Robin’s farà una rivelazione scottante su un concorrente della Casa. Nel salotto di Barbara d’Urso anche Ivan Gonzalez, che si sottoporrà alla macchina della verità, e Victoria Pannington ex gieffina ed ex fidanzata di Pasquale Laricchia. Ci sarà inoltre il discusso rapper Bello Figo.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Tra gli ospiti di Che tempo che fa di Fabio Fazio: il conduttore Amadeus, la fisica Fabiola Giannotti, l’attore Giorgio Panariello, il divulgatore scientifico Piero Angela, il politico Roberto Speranza, il medico Roberto Burioni, il rapper Marracash.