Di cosa parla la nuova fiction con Vanessa Incontrada – Come una madre – e quando va in onda

Nel 2020 Vanessa Incontrada torna protagonista su Rai Uno con la fiction Come una madre. La nuova serie racconta la storia di Angela, interpretata dall’attrice italo-spagnola. Angela è una madre e moglie solare e piena di vita fino a quando non diventa vittima di una tragedia: il figlio Matteo muore a nove anni per un incidente stradale. Un lutto che segna profondamente Angela, che lascia la sua città e si trasferisce in un piccolo paesino della Toscana per dimenticare la sua vita precedente. Qui diventa subito amica di Elena, la vicina di casa piuttosto stramba che le chiede di accudire per una notte i figli Bruno e Valentina. Durante quella sera, però, Elena viene uccisa e la colpa ricade su Angela, che è costretta a fuggire con i bambini. Da qui partono una serie di peripezie che spingono Angela a cercare a tutti i costi la verità sull’omicidio di Elena.

Come una madre va in onda su Rai Uno a partire da domenica 19 gennaio

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, la nuova fiction Come una madre partirà su Rai Uno domenica 19 gennaio. La serie è composta in tutto da tre puntate e vede tra gli attori principali Giuseppe Zeno. Per quest’ultimo si tratta del secondo set che condivide con Vanessa Incontrada: i due hanno lavorato insieme già in Scomparsa nel 2017.

Come una madre cast, chi sono gli altri attori della nuova fiction Rai

Nel cast di Come una madre ci sono anche: Sebastiano Somma, Katia Ricciarelli, Simone Montedoro, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, Ivan Franek, Marco Cocci.