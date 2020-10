Trascorrerete la giornata a casa, divano e copertina, e siete curiosi di scoprire tutti gli ospiti in tv di domenica 18 ottobre 2020? Stiamo per vederli insieme, partendo dai programmi del pomeriggio fino a quelli della prima serata. Non perdiamo tempo e partiamo subito con gli ospiti di Domenica In. Da Mara Venier su Rai Uno ci sarà Ezio Greggio, per una lunga intervista con la conduttrice. Dopo di lui a Domenica In ci sarà Yari Carrisi, figlio di Albano, insieme alla fidanzata Thea. Da Tale e Quale Show arriverà Francesca Manzini, poi si parlerà anche di Covid-19 con la virologa Ilaria Capua. Non mancherà il salotto dedicato a Ballando con le stelle: Mara commenterà l’ultima puntata insieme ai due giudici Selvaggia Lucaelli e Giullermo Mariotto e con la concorrente Alessandra Mussolini.

Gli ospiti in tv di domenica 18 ottobre 2020, chi ci sarà dalla Fialdini e dalla d’Urso

Rimanendo in casa Rai, vediamo gli ospiti di Da noi a ruota libera. Francesca Fialdini nella puntata di domenica 18 ottobre farà una lunga chiacchierata con Alberto Angela, ma non solo. Direttamente dal set di Doc – Nelle tue mani, la fiction rivelazione dell’anno, ci saranno i due attori Matilde Gioli e Giovanni Scifoni. Non saranno soli, perché con loro arriverà in studio Pierdante Piccioni, il medico a cui si ispira la fiction Doc. Su Canale 5 a Domenica Live arriverà Myriam Catania, l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip 5. Non sarà sola: in collegamento con Barbara d’Urso anche la famiglia Izzo. E poi assisteremo al confronto tra Francesca Cipriani e il Mago Otelma, infine ci sarà Alda D’Eusanio con il suo pappagallo.

Domenica 18 ottobre 2020, tutti gli ospiti della prima serata: Live Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena

E terminiamo con gli ospiti di domenica 17 ottobre 2020 della prima serata. Da Barbara a Live Non è la d’Urso interverrà Fabrizio Corona che parlerà dopo l’annuncio della sua positività al Coronavirus e i problemi con Nina Moric. Tra gli ospiti anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Fausto Leali, Bello Figo e Iconize, che confesserà su Canale 5 di aver mentito sull’aggressione omofoba. Da Fabio Fazio a Che tempo che fa ci saranno invece l’attrice Jane Fonda e Mattia, il più giovane intubato per il Covid in Italia. E per finire, scopriamo gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’arena: ci saranno il dottor Alberto Zangrillo e Antonio Mastrapasqua, ex Presidente dell’INPS.