Altro giro, altra corsa! Anche per questo fine settimana sono tante le sorprese che le reti Mediaset e Rai hanno riservato ai propri telespettatori. Dopo le modifiche apportate ai propri palinsesti a inizio stagione, la domenica si fa sempre più interessante e ricca di appuntamenti da non perdere.

Da Domenica In e Che Tempo Che Fa in Rai, a Verissimo e Amici su Mediaset, ecco tutte le anticipazioni sui programmi più seguiti della domenica pomeriggio. Quali saranno le celebrities che animeranno questo fine settimana? Scopriamolo insieme!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Quinta puntata con Mara Venier a Domenica In. Tra gli ospiti Nino D’Angelo che si racconterà tra carriera e vita privata e si esibirà con il suo ultimo brano “Voglio parla’ sulo d’ammore”. Successivamente ci sarà Al Bano Carrisi con uno dei concorrenti/ballerini più attesi di Ballando con le stelle ed i commenti in studio di Guillermo Mariotto e Alessandra Mussolini.

Al Bano canterà anche, insieme alla giovane cantante italo-americana Romina Perri, uno dei suoi brani più noti: “Felicità”. In seguito Pierpaolo Pretelli parlerà della sua esperienza a Tale e Quale Show mentre Miriam Leone sarà in studio per presentare il suo nuovo film “Marilyn ha gli occhi neri”.

Spazio anche alla cronaca, la mamma e il fidanzato di Luana D’ Orazio, la giovane morta tragicamente sul lavoro a soli 22 anni saranno in studio da Mara Venier.

Gli ospiti di Maria De Filippi ad Amici

Quinta puntata per il talent show più apprezzato dagli amanti dell’arte. Dalle 14.00 Maria De Filippi aprirà le danze per il pomeriggio di Canale 5. Anche in questa puntata non mancheranno ospiti importantissimi, stavolta del panorama musicale: i The Kolors, vincitori di Amici 2015 ed Ermal Meta, che suonerà i suoi ultimi successi.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo – Domenica

Torna l’appuntamento con Silvia Toffanin a Verissimo nella sua versione domenicale. Anche questo fine settimana la conduttrice è pronta ad emozionare il suo amato pubblico con emozionanti interviste. E a proposito di emozioni, uno dei più grandi protagonisti della musica italiana Dodi Battaglia sarà tra i protagonisti della puntata. Il chitarrista dei Pooh racconterà del momento particolarmente doloroso che sta vivendo.

Ospite nel salotto della conduttrice sarà anche Lino Banfi che ripercorrerà la sua vita costellata di successi. E poi ancora, Stefania Sandrelli, grande attrice del panorama televisivo italiano e, infine, Anna Tatangelo, al timone di Scene da matrimonio su Canale 5, nella sua prima esperienza da conduttrice.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Alle ore 20.00 su Rai 3 torna Che Tempo Che fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti.

Si prospetta una puntata ricca di ospiti importantissimi, in primis la leggenda del cinema, Quentin Tarantino che si trova in Italia per ricevere il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma. Durante l’intervista il regista i suoi 30 anni di successi, soffermandosi sui premi vinti nel corso della sua carriera.

A seguire ci sarà il sindacalista e Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, l’inviato speciale di Avvenire Nello Scavo Michele Serra e il virologo Roberto Burioni.

Per lo spazio dedicato al cinema saranno in studio Silvio Orlando e Toni Servillo, protagonisti di Ariaferma, il nuovo film di Leonardo Di Costanza “sull’assurdità del carcere”, presentato fuori concorso alla 78a Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia e ora nelle sale. E poi ancora ad impreziosire la serata, Roberto Saviano.

Per il panorama musicale, invece, ci saranno Noemi e Carl Brave con la hit Makumba, già doppio disco di platino. A chiudere la puntata di Che Tempo Che Fa, Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Lillo, Francesco Paolantoni e Lello Arena con il suo nuovo libro C’era una volta. La fiaba un po’ storta di un incontro incredibile, in cui ripercorre la sua amicizia, tra vita privata e professionale, con Massimo Troisi. Torna ospite al tavolo anche Noemi.

Gli ospiti di Enrico Papi a Scherzi a parte

Ultima puntata di Scherzi a parte con Enrico Papi. Anche questa domenica si prospetta una prima serata all’insegna delle risate. Tra gli ospiti ci saranno l’ex nuotatore Filippo Magnini, il giornalista Michele Cucuzza, la showgirl Valeria Marini e l’attrice Martina Stella.

Ad aggiungersi alle presenze femminili: Elisabetta Gregoraci, Elettra Lamborghini, Romina Pierdomenico, Antonella Fiordelisi, Estefania Barnal e Carolina Stramare.