Dopo la pausa natalizia tutti i programmi domenicali del piccolo schermo hanno ripreso il loro posto nei vari palinsesti. Domenica 17 gennaio 2021 sono tante le personalità attese in tv nei salotti di Domenica In, Da noi… a ruota libera, Che Tempo Che Fa, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, rispettivamente capitanati da Mara Venier, Francesca Fialdini, Fabio Fazio e Barbara d’Urso.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Il salotto di Domenica In (in onda dalle 14 su Rai Uno), timonato dall’apprezzata Mara Venier, accoglierà Ornella Muti, Lapo Elkann, Katia Ricciarelli, Serena Rossi e Gina Lollobrigida (in collegamento dalla propria dimora). Spazio anche alla campagna di vaccinazione in corso nel nostro Paese con l’intervento in studio del commissario straordinario Domenico Arcuri, cui seguirà un approfondimento medico-scientifico con l’immunologo Prof. Francesco Le Foche e la giornalista Selvaggia Lucarelli in collegamento da Milano.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Nuovo appuntamento con Da Noi…A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini e trasmesso alle 17.20 su Rai1. Francesca Fialdini accoglierà Milly Carlucci che presenterà le maschere del programma “Il Cantante Mascherato” e darà i primi indizi sugli artisti che si nascondono dietro i travestimenti. I fratelli Ricky e Gianmarco Tognazzi racconteranno, invece, alcuni aneddoti inediti della loro incredibile famiglia. Infine, ci sarà il primo arbitro donna d’Italia che, grazie alla sua grinta, ha aperto la strada a tutte le ragazze che sognano di arbitrare.

Gli Ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Altra domenica, altro appuntamento con il talk “Che tempo che fa”. Il programma è condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Previsto anche lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. L’appuntamento è per domenica 17 gennaio alle 20.30 su Rai3 (con anteprima a partire dalle 20.00).

Ospiti della puntata il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia; il medico e scienziato Anthony S. Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, inserito dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo e membro della task force anti-coronavirus della Casa Bianca; il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli; Roberto Burioni e il Presidente di Articolo Uno, Pier Luigi Bersani.

E ancora: Christian De Sica; Ornella Vanoni e Virginia Raffaele, che hanno duettato nel brano “Tu-Me”, contenuto nel nuovo album della cantante milanese “Unica”, in uscita il prossimo 29 gennaio; il Direttore del Parco Archeologico di Pompei e Direttore Generale dei Musei dello Stato, Massimo Osanna e il corrispondente Rai Antonio Di Bella da Washington DC.

A seguire, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti: Mara Maionchi, Orietta Berti e lo stilista Nicolò “Nick” Cerioni.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

A Domenica Live ci sarà il fratello di Andrea Zenga accompagnato dalla sua tata, i quali avranno un confronto con l’opinionista Biagio D’Anelli. Si attende anche l’apertura della busta choc, sempre relativa al ‘caso Zenga’. Barbara d’Urso ha poi annunciato che in studio ci sarà Iva Zanicchi assieme al suo compagno Fausto. Verrà poi trattato il caso inerente alla tomba di Riccardo Schicchi.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live

A Live Non è la d’Urso è attesa Sandra Milo, che presenterà il suo fidanzato più giovane di 40 anni. Spazio poi all’ex calciatore dell’Inter Mauro Bellugi, che di recente è stato operato, perdendo entrambe le gambe. Spazio quindi a Hoara Borselli, la quale farà importanti rivelazioni sul rapporto tra Walter Zenga e i suoi due figli. Previsto anche un confronto tra Guenda Goria e Filippo Nardi. Interverrà anche Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta.