Domenica 16 febbraio 2020 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Live-Non è la d’Urso, Non è l’Arena

Altra domenica ricca di ospiti televisivi quella del 16 febbraio 2020. Sulle reti Rai, in particolare a Domenica In, ancora largo spazio al Festival di Sanremo, che ha visto un record di ascolti e la brillante conduzione di Amadeus in tandem con l’amico del cuore Rosario Fiorello. Nel pomeriggio Mediaset, invece, torna Domenica Live dopo la pausa della scorsa settimana (evitato lo scontro con Domenica In che è stata prolungata per dare più voce alla kermesse ligure). In serata un nuovo scontro sugli ascolti tra Live-Non è la d’Urso in prime time su Canale 5, Che Tempo Che Fa su Rai Due e Non è l’Arena su La7.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica In, dopo la diretta della scorsa settimana dall’Ariston di Sanremo, torna in diretta dagli studi di Roma Fabrizio Frizzi. Sarà un’altra puntata con focus sulla kermesse ligure. Ospiti ci saranno: i cantanti Alberto Urso, Elodie, Levante, Elettra Lamborgini e l’attesissimo Bugo (dopo l’ormai nota vicenda con Morgan). Spazio anche al cast del film “La mia banda suona il pop” con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro e Paolo Rossi.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

A dare ritmo e voce al salotto di Canale 5 ci saranno Floriana Secondi, Moreno Merlo, Paola Caruso e Gerardina Trovato. Altra ospite attesa Alessandra Mussolini che si esibirà in Mambo Italiano, rimembrando quello interpretato da Sophia Loren, nella nuova rubrica Domenica Like,.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live

Questa settimana sarà Nina Moric a finire sotto la macchina della verità per sviscerare ulteriormente il caso spinoso che l’ha visto protagonista con l’ex Luigi Mario Favoloso (anche l’ex gieffino sarà in studio, con i genitori). Ci sarà di nuovo Morgan in studio e ci sarà l’incontro con sua mamma. Il cantante affronterà anche le cinque sfere. Largo poi a Barbara Alberti che si scontrerà con Francesca Cipriani dopo alcuni dissapori passati. In studio, sbarcherà anche Fiore Argento, sorella di Asia nonché ex di Pietro Delle Piane, il compagno di Antonella Elia. Emergeranno nuovi dettagli sul rapporto tra quest’ultima e Delle Piane. Ricordiamo che i due sono stati paparazzati insieme negli scorsi giorni. Il gossip si è acceso.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Come al solito lo show sarà preceduto alle 19.40 da “Che Tempo Che Farà”, con gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Nel talk sbarcheranno in esclusiva i piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc col team principal Mattia Binotto. Ecco quindi Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora, al cinema nel film “Si vive una volta sola”, diretto dallo stesso Verdone. E ancora: Francesco Gabbani (secondo classificato a Sanremo 2020) e Dori Ghezzi, per parlare del docufilm di Walter Veltroni “Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato”, nelle sale con un evento speciale in occasione dell’80° anniversario della nascita di Faber. Spazio poi al virologo Roberto Burioni, per un aggiornamento sul Coronavirus, e al mattatore Teo Teocoli. Chiuderà la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Raul Cremona. Ospiti l’attore e comico Antonio Cornacchione, nei teatri con lo spettacolo “Noi siamo voi: votatevi!”, e l’attrice e conduttrice Natasha Stefanenko, nel cast del nuovo film di Fausto Brizzi, “La mia banda suona il pop”.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Giletti torna a occuparsi di inchieste e di casi di cronaca e politica. Di seguito le anticipazioni: