Domenica 15 marzo 2020: trasmissioni sospese e ospiti Live – Non è la d’Urso e Che tempo che fa.

Sarà una domenica particolare per la tv italiana che, vista l’emergenza coronavirus, ha stravolto i palinsesti. Mara Venier non sarà in onda con Domenica In, nonostante fosse stata annunciata la puntata. La decisione è stata presa dalla Rai nella giornata di sabato 14 marzo, per tutelare addetti ai lavori, ospiti e tutti coloro che orbitano attorno allo show. Anche Domenica Live di Barbara d’Urso è stato sospeso. Ci sarà invece il talk Live – Non è la d’Urso, in prima serata su Canale 5. Al momento confermati pure Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio e Da Noi… a ruota libera di Francesca Fialdini. Di quest’ultimo non sono stati annunciati gli ospiti.

Che Tempo Che Fa: ospiti di Fabio Fazio

Che Tempo Che Fa dedicherà ampio spazio all’emergenza Coronavirus. Ospiti della puntata: il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il virologo Roberto Burioni, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, il primario del reparto di Terapia Intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi, il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi e Rino Pellino da Berlino. E ancora: lo scrittore, divulgatore scientifico e giornalista americano David Quammen; il vincitore di Sanremo 2020, Diodato. In scaletta anche la celebrazione dei 50 anni della straordinaria carriera di Nino Frassica; per l’occasione, previsto uno speciale intervento di Renzo Arbore e un saluto di Terence Hill.

Live – Non è la d’Urso: ospiti di Barbara d’Urso

Anche a Live ci sarà uno spazio dedicato al coronavirus. Barbara d’Urso non rinuncerà però a vicende di cronaca rosa e tornerà a parlare del flirt tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali. Sarà, però, centrale la lettera di Nina Moric che accusa l’ex di mobbing psicologico. La croata, in una lettera letta in anticipo a Pomeriggio 5, ha fatto sapere di aver denunciato nuovamente Favoloso. Spazio poi a “un duro faccia a faccia” per Clizia Incorvaia. Chi la sfiderà?