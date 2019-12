Domenica 15 dicembre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa e servizi Le Iene

Un’altra giornata ricca di ospiti in tv quella di domenica 15 dicembre 2019. Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio ospiteranno nei loro salotti cantanti, attori e altre personalità note nel mondo dello spettacolo. Ma anche esponenti religiosi, scrittori e personalità attive nel sociale. Senza dimenticare i servizi de Le Iene, che verteranno come sempre su news, attualità, costume, scherzi e interviste. Attenzione: per Domenica Live si tratta dell’ultima puntata del 2019. L’infotainment di Canale 5 si fermerà in occasione delle festività natalizie e tornerà in onda il 12 gennaio 2020.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier ospiterà per la quattordicesima puntata del suo programma Tiziano Ferro. Il cantante di Latina racconterà le sue novità professionali e private e canterà pure alcuni brani tratti dal suo ultimo album, Accetto Miracoli. In studio un’amica di Tiziano, Elisabetta Canalis che, di passaggio in Italia, si racconterà tra vita privata e impegno per il sociale. Tornerà Emma Marrone, che parlerà dei suoi nuovi progetti e canterà alcuni successi della sua carriera. Edoardo Leo presenterà invece la sua nuova fiction – Ognuno è perfetto – in onda su Rai Uno da lunedì 16 dicembre. Da zia Mara anche il giornalista e scritto Mario Calabresi, che presenterà il suo nuovo libro.

Ultima puntata del 2019 per Domenica Live

A Domenica Live di Barbara d’Urso tornerà Moreno Merlo. L’ex tentatore di Temptation Island replicherà alle ultime dichiarazioni dell’ex fidanzata Paola Caruso. Il ragazzo porterà altre prove delle violenze che sostiene di aver subito: verranno mostrate le foto del suo volto dopo gli schiaffi. In più verrà condiviso il video di Floriana Secondi e Daniele Pompili, appena fuori gli studi Mediaset, che discutono animatamente dopo il chiarimento della scorsa settimana. Infine verrà decretato il vincitore o i vincitori del torneo di ballo e canto Domenica Alive, con la consegna della coppa.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Per la penultima puntata di Che tempo che fa 2019 – la trasmissione andrà in ferie da domenica 22 dicembre – Fabio Fazio avrà in studio Roberto Benigni e Matteo Garrone, che presenteranno il nuovo film Pinocchio. Ci sarà poi John Bercow, per 10 anni Speaker della Camera dei Comuni del Regno Unito, il cui mandato si è concluso lo scorso 4 novembre. In studio anche il grande architetto e Senatore a vita Renzo Piano, al lavoro ora sul nuovo ponte Morandi a Genova e su quattro nuovi progetti a Milano, Roma, Padova e Siracusa, inseriti nell’iniziativa G124 rivolta alle periferie. Altri ospiti della puntata: il sindacalista Maurizio Landini, segretario generale della CGIL ed ex segretario generale della FIOM; il giornalista Giampiero Mughini; il mattatore Enrico Brignano con un monologo inedito; l’attrice e conduttrice televisiva Emanuela Folliero. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti il cantautore Gazzelle, l’attore Lello Arena e il volto storico della Rai Rosanna Vaudetti, per quasi 40 anni signorina buonasera.

Ospiti e servizi de Le Iene su Italia Uno

Nella nuova puntata de Le Iene Ismaele La Vardera mostrerà la testimonianza di Paolo Borrometi, giornalista siciliano e vittima in questi giorni di quello che sembrerebbe un oltraggio politico: la delegittimazione della sua scorta. Giulio Golia riprenderà in mano l’omicidio di Marco Vannini, riportando a galla alcune intercettazioni della famiglia Ciontoli. Si tornerà poi a menzionare le eccellenze ospedaliere italiane: Gaetano Pecoraro parlerà del caso del Policlinico di Milano, primo centro in Europa e unico specializzato nel mettere in atto gli interventi chirurgici in utero per curare la spina bifida e l’ernia diaframmatica. Con l’inviato Alessandro De Giuseppe si parlerà invece della ricostruzione edilizia in Emilia-Romagna. Non mancherà il consueto scherzo: vittima della puntata sarà il cantautore milanese Francesco Tricarico. Ficarra e Picone saranno invece i protagonisti dell’intervista doppia.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

A Non è l’Arena di Massimo Giletti ci sarà l’ex vicepremier Matteo Salvini. Si tornerà poi a parlare del caso delle sorelle Napoli dopo che il comune di Mezzojuso è stato commissariato per mafia.