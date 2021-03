Un parterre di ospiti importanti e ben voluti dal pubblico televisivo quello che vedremo domenica 14 marzo, all’interno dei principali programmi Rai e Mediaset. A partire dall’usuale appuntamento con Mara Venier e la sua Domenica in su Rai 1 che questa domenica andrà regolarmente in onda, scampato il pericolo di un ipotetico stop causa Covid-19.

In seguito ritroveremo Francesca Fialdini e il suo Da noi… A ruota libera, che torna dopo la settimana del Festival di Sanremo. Fino a giungere alla prima serata quando, su Rai 3 Fabio Fazio accoglierà i suoi nuovi ospiti lungo una puntata imperdibile di Che tempo che fa.

Dal fronte Mediaset, Canale 5 come di consueto accompagnerà i proprio telespettatori durante il primo pomeriggio con le principali soap della rete, a seguire ritroveremo Barbara d’Urso e la sua Domenica Live. In prime time torna con una nuova puntata anche Live – Non è la d’Urso e le sue temibili sfere. Su La7 sarà Massimo Giletti a trattare i temi più importanti della settimana con Non è l’Arena.

Domenica In: tra gli ospiti di Mara Venier anche tanti cantanti di Sanremo 2021

Dopo la puntata scorsa in diretta dal teatro Ariston di Sanremo, la nuova puntata di Domenica In, la ventisettesima, ripartirà proprio da alcuni dei cantanti protagonisti della kermesse. Abbandonato il pericolo Covid che aveva messo in allerta molti dei lavoratori dietro le quinte del programma domenicale, Mara Venier andrà regolarmente in onda a partire dalle 14:00, fino alle 17:10.

Tra gli ospiti, ritroveremo quattro importanti cantanti dell’ultima edizione del 71° Festival di Sanremo 2021, come Arisa, Annalisa, Noemi e Aiello. Come anticipato da Tvblog, a seguire tornerà anche l’usuale spazio dedicato all’emergenza sanitaria. A parlare dell’argomento saranno il professore e direttore dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, e il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.

Infine, la Venier accoglierà in studio l’attrice Greta Scarano, reduce dal successo ottenuto nell’ultimo episodio de Il commissario Montalbano. La Scarano sarà anche tra le protagoniste della nuova serie tv firmata Sky, Speravo de morì prima, dedicata alla vita del campione della Roma, Francesco Totti. All’interno della fiction, l’attrice romana interpreterà il ruolo di Ilary Blasi, moglie del pupone della squadra della Capitale.

Domenica Live e Live – Non è la d’Urso: gli ospiti di Barbara d’Urso

Domenica 14 marzo assisteremo a una nuova puntata del contenitore domenicale di Barbara d’Urso, Domenica Live. La conduttrice campana intervisterà l’imitatrice Valeria Graci, che nelle scorse settimane è stata protagonista del segmento Prima Festival su Rai 1. Tra gli ospiti anche l’ex gieffina Matilde Brandi, l’attrice ed ex partecipante di Ballando con le stelle, Vittoria Schisano. E ancora, la d’Urso accoglierà in studio l’uomo che afferma di essere figlio di Claudio Villa.

Passando alla prima serata, a Live – Non è la d’Urso si tornerà a parlare della famiglia di Walter Zenga. A contendersi le temibili sfere stavolta saranno due donne travolgenti: Rita Rusić e Alba Parietti. Inoltre, si assisterà anche a un altro confronto tra Guenda Goria e Francesco Baccini. I due vogliono mettere in chiaro le cose e capire quale sia la verità riguardo al presunto rapporto avuto tra il cantante e Maria Teresa Ruta.

Che tempo che fa: Colapesce e DiMartino ospiti di Fabio Fazio

Un nuovo appuntamento con il talk show di Rai 3, Che tempo che fa. Vedremo se per la nuova puntata il padrone di casa Fabio Fazio riuscirà a essere presente in studio o se condurrà da casa come la scorsa settimana, per riprendersi dopo il piccolo intervento subito a fine febbraio.

Intanto, nel corso della puntata, vedremo ospiti il candidato alla segreteria del Partito Democratico, Enrico Letta, e il neo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo. Come di consueto sarà dato spazio al virologo Roberto Burioni per le sue pillole sulla situazione pandemica in Italia e sul vaccino. Ritroveremo anche il giornalista e storico, Paolo Mieli che presenterà il suo libro, L’Italia della liberazione in 50 ritratti.

Per lo spazio dedicato alla musica, in studio ritroveremo il duo composto da Colapesce e DiMartino, reduci dal successo ottenuto al Festival di Sanremo con la loro Musica Leggerissima. Il brano, arrivato quarto nella classifica generale della kermesse, sta spopolando in radio e sul web. È tra i nuovi tormentoni del momento e sta riscuotendo un grande successo di pubblico.

Durante la parte finale della trasmissione, Il Tavolo, insieme ai consueti ospiti, si aggiungeranno anche Orietta Berti, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni.

Non è l’Arena di Massimo Giletti: caso Corona e Ares Gate

Nel prime time di La7 Massimo Giletti affronterà l’annoso tema che riguarda Fabrizio Corona. Come abbiamo avuto modo di informarvi in questi giorni, il Re dei paparazzi dovrà tornare in carcere e a Non è l’Arena si parlerà approfonditamente della notizia che ha lasciato sgomenti molti. In studio saranno presenti Gabriella Previtera, mamma di Corona, Sandra Amurri, Luca Telese, Ivano Chiesa e Alessandro Sallusti.

Altro tema caldo della serata sarà quello dei furbetti del vaccino, cioè tutte quelle persone che, senza avere diritto, hanno provveduto a farsi iniettare la dose del siero anti-Covid. Le telecamera di Non è l’Arena sono andate a indagare sui fatti che hanno portato a queste situazioni, favorite anche dalle cosiddette “aliquote di riserva”. Si affronterà il problema che sta mettendo in difficoltà migliaia di calabresi che non riescono a prenotarsi per il vaccino a causa di una mancanza del sistema di prenotazioni.

In studio, a questo proposito, interverranno Pierpaolo Sileri, Gabriella Giammanco, Luigi De Magistris, Dina Lauricella , Alessandro Cecchi Paone e Giovanna Roschetti. Sempre in tema vaccini Covid, si assisterà a un’intervista esclusiva fatta a Caterina Arena, moglie di Stefano Paternò, il militare morto dopo aver ricevuto la dose del vaccino AstraZeneca.

Infine, si tornerà sull’argomento che nei mesi scorsi ha tenuto banco anche nella trasmissione di Giletti: l’Ares Gate. Dopo le accuse fatta da Adua Del Vesco, (all’anagrafe Rosalinda Cannavò), all’interno della Casa del Gf Vip verso Alberto Tarallo, soprannominato Lucifero, la Procura di Roma sta adesso indagando per istigazione al suicidio ai danni di Teodosio Losito. Tanti sono stati gli attori sentiti dagli inquirenti, tra cui proprio l’ex gieffina. Il prossimo a recarsi in Procura dovrebbe essere proprio il compagno di Losito, Alberto Tarallo. In studio interverranno sull’argomento la criminologa Roberta Bruzzone, Alessandro Cecchi Paone e Hoara Borselli.