Domenica 14 febbraio 2021: ospiti Domenica In, d’Urso, Fazio e altri

Una nuova domenica attende i telespettatori con una offerta televisiva variegata. Nel giorno di San Valentino tornano i confermati programmi del daytime e di prima serata. Su Rai 1, dalle ore 14, ci sarà un nuovo appuntamento con il contenitore record d’ascolti Domenica In di Mara Venier. A seguire Da Noi…A Ruota Libera con Francesca Fialdini. La conduttrice presenterà da casa dal momento che è positiva al Covid-19.

Su Canale 5, invece, dalle ore 17.10 circa Barbara d’Urso a Domenica Live parlerà di famiglia e relativi problemi con grandi ospiti in studio, mentre la sera a Live-Non è la d’Urso punterà sul GF Vip e farà un clamoroso annuncio. Su Rai 3, dalle ore 20, Fabio Fazio condurrà una nuova puntata di Che Tempo Che Fa e intervisterà, tra gli altri, Maurizio Costanzo. Massimo Giletti a Non è l’Arena dedicherà ampio spazio al neo Governo Draghi.

Mara Venier: tutti gli ospiti di Domenica In del 14 febbraio 2021

La ventitreesima puntata di Domenica In si aprirà con lo spazio riservato all’attualità e, in particolare, agli aggiornamenti sull’emergenza sanitaria da Coronavirus. Tanti gli ospiti di Mara Venier tra cui Pierpaolo Sileri, il Professor Francesco Le Foche, Giovanna Botteri e Piero Di Lorenzo.

Per il mondo del cinema saranno protagonisti dell’appuntamento domenicale Dario e Asia Argento, mentre per lo spazio musicale grande protagonista sarà il vincitore di Amici di Maria De Filippi Alberto Urso. Al via anche il talk dedicato al Festival di Sanremo con tanti ospiti e ritroveremo in studio Vincenzo de Lucia che nella scorsa puntata ha imitato la padrona di casa.

Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti Da Noi…A Ruota Libera del 14 febbraio

Non si ferma Francesca Fialdini ma Da Noi…A Ruota Libera andrà regolarmente in onda. La conduttrice, positiva al Covid, condurrà da casa mentre in studio ci sarà Nek. Tra gli ospiti ci saranno Rita Pavone, Giuseppe Zeno e, infine, ci sarà un omaggio di Erika Siffrei al marito Carlalberto Cala Cimenti, l’alpinista da record morto nei giorni scorsi.

Barbara d’Urso annuncia gli ospiti di Domenica Live e svela le anticipazioni di Live Non è la d’Urso

Come ogni venerdì, al termine della puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha svelato gli ospiti e le anticipazioni di Live-Non è la d’Urso e Domenica Live. Nel contenitore pomeridiano del dì festivo arriveranno Valeria Graci, Matilde Brandi e Vittoria Schisano. La conduttrice ritornerà anche ad affrontare l’argomento dei figli di Claudio Villa: in studio ci sarà l’uomo che sembrerebbe essere fratello di Manuela Villa.

La sera, invece, tra le tante esclusive di parlerà della famiglia di Walter Zenga. Rita Rusic e Alba Parietti affronteranno le cinque sfere. Atteso anche il confronto tra Francesco Baccini e Guenda Goria, per capire qual è la verità su Maria Teresa Ruta. Barbara d’Urso svelerà due tradimenti a San Valentino.

Anticipazioni Che Tempo Che Fa: Maurizio Costanzo fra gli ospiti di Fabio Fazio

Nella puntata di domenica 14 febbraio Carlo Verdone, il Prof. Alberto Mantovani e Maurizio Costanzo saranno gli ospiti di Che Tempo Che Fa. Per lo spazio musicale, invece, Fabio Fazio ha pensato a Mahmood.

Il vincitore della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo ha alzato il sipario sulla nuova era discografica e la scorsa settimana ha pubblicato Inuyasha che sta scalando le classifiche di vendita.