Domenica 13 ottobre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena

Una nuova giornata all’insegna del gossip e dello spettacolo quella di domenica 13 ottobre 2019. Mara Venier e Barbara d’Urso, regine dei più famosi salottini televisivi, ospiteranno cantanti, attori e molti personaggi del panorama tv. Ma anche scrittori, politici e atleti saranno protagonisti della domenica all’italiana. Curiosi? Ecco tutti i nomi su Gossipetv!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Nella domenica targata Rai 1, l’ospite per eccellenza sarà Mika. Con la sua personalità eccentrica e creativa, il famoso cantante e showman rilascerà un’intervista esclusiva a Mara Venier. Tra i personaggi attesi anche Flavio Insinna e Valeria Fabrizi che presenteranno Se mi vuoi bene, nuovo film di Fausto Brizzi in uscita giovedì 17 ottobre. In studio Fabio Rovazzi che ripercorrerà la sua carriera, tra hit musicali e simpatici siparietti. Per i più nostalgici ci saranno le Signorine Buonasera e per gli amanti della fiction Il Paradiso delle Signore, che torna su Rai 1 da lunedì, arriveranno Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, personaggi di spicco della serie.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

Domenica 13 ottobre 2019, Barbara d’Urso accoglierà a Domenica Live Kiko Nalli, Antonella Elia e un personaggio di cui la conduttrice non ha svelato l’identità. L’ex di Tina Cipollari renderà il pubblico partecipe della spiacevole aggressione subita per le strade di Roma, mentre la Elia si farà protagonista di un’intervista ricca di sorprese ed aneddoti. Nella simpatica rubrica Domenica Alive, si accenderanno i riflettori su Annalisa Minetti che si cimenterà sulle note di Mary Poppins.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Attesissima la sfida di Asia Argento ed Alba Parietti, che affronteranno insieme i personaggi che si nascondono dietro le temute 5 sfere. Ad accrescere l’attesa per questa nuova puntata ci sarà l’intervista a Sara Tommasi, la showgirl caduta in disgrazia che ha scelto Barbara d’Urso per raccontare i suoi anni più difficili e quelle esperienze che l’hanno portata ad una rinascita. In questa domenica sera tutta al femminile ci sarà spazio anche per Clizia Incorvaia, moglie del leader de Le Vibrazioni. La ragazza avrà l’opportunità di dire la sua verità sul presunto tradimento di lei con Riccardo Scamarcio, ormai ex amico di Francesco Sarcina nonché testimone di nozze della coppia.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Per la prima volta in una trasmissione italiana dalla sua elezione, ci sarà il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli, che ha scelto Fabio Fazio per raccontare i suoi primi tre mesi da presidente. John Turturro, regista e attore statunitense, presenterà in anteprima la sua ultima pellicola Jesus Rolls-Quintana è tornato!. Ospite familiare a Che tempo che fa, lo scrittore Roberto Saviano che insieme ai tre figli di Daphne Caruana Galizia, giornalista maltese uccisa da un’autobomba, darà voce alla vita intensa della donna attraverso le parole del libro Di’ la verità anche se la tua voce trema. Protagonisti della domenica sera targata Rai 2 anche Alessandro Siani e Stefania Spampinato, personaggi principali de Il giorno più bello del mondo in uscita il 31 ottobre. La rubrica musicale sarà, invece, dedicata a Franco Battiato e al suo nuovo album dal titolo Torneremo ancora. Previsto, inoltre, un collegamento da Stoccarda con la squadra femminile azzurra di ginnastica artistica, orgoglio italiano grazie al bronzo conquistato agli ultimi Mondiali.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

“Stiamo lavorando ad una nuova puntata. Tanti temi in ballo per domenica prossima, ma ancora non possiamo anticiparvi nulla“: così Non è l’Arena annuncia tramite Instagram il nuovo appuntamento settimanale, senza svelare le tematiche che verranno affrontate né i nomi degli ospiti.