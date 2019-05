Domenica in tv: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa

By

Domenica in

Domenica 12 maggio 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa

Un’altra domenica ricca di ospiti in tv quella di domenica 12 maggio 2019. Mara Venier, Barbara d’Urso e Fabio Fazio ospitano nei loro salotti cantanti, attori e altre personalità note nel mondo dello spettacolo. Scopri tutti i nomi su Gossipetv!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier dedicherà la puntata di domenica 12 maggio di Domenica In alla festa della mamma. Tra gli ospiti di zia Mara ci saranno: Manuela Arcuri, Arisa, Alan Sorrenti, Giuseppe Zeno, Bianca Guaccero, Simona Sparaco, Alfio Bonanno. Il consueto talk affronterà questa settimana il tema delle diete: a parlarne in studio con la Venier ci saranno Simona Izzo, Daniela Ferolla, Rosanna Lambertucci e i professori Miggiano e Gasperoni.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

La puntata di domenica 12 maggio di Domenica Live è dedicata al Grande Fratello 16. Barbara d’Urso parlerà a lungo del presunto tradimento del fidanzato di Francesca De André, attualmente rinchiusa nella Casa più spiata d’Italia. In studio verranno mostrate nuove foto di Giorgio e Rosi e quest’ultima parlerà per la prima volta in diretta tv di quello che è davvero successo.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Domenica 12 maggio Fabio Fazio ospiterà Francesco Gabbani. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2017, il cantautore toscano ha pubblicato una nuova canzone-tormentone: È un’altra cosa. Altri protagonisti della puntata saranno: il capogruppo della lista PD Carlo Calenda, lo scrittore Roberto Saviano, l’astronauta Luca Parmitano, il telecronista Tito Stagno, l’ex allenatore Arrigo Sacchi. Interverranno poi Iva Zanicchi, Orietta Berti, Valeria Marini, Ronn Moss, Teo Teocoli, Lello Arena, Lodovica Comello.