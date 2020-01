Domenica 12 gennaio 2020: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Non è L’Arena

Torna ricchissimo il palinsesto domenicale della tv. Mara Venier, Barbara d’Urso, Massimo Giletti e Fabio Fazio ripartono con il nuovo anno (la veneziana è andata in onda anche il 5 gennaio), ospitando nei loro salotti cantanti, attori e altre personalità note del mondo dello spettacolo. Ma anche intellettuali, politici, scrittori e personalità attive nel sociale. Andiamo a scoprire tutti i volti celebri che vedremo nelle principali trasmissioni del piccolo schermo domenica 12 gennaio 2020.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

18esima puntata di Domenica In. Come al solito sarà ricca di ospiti e interviste: ci saranno in studio l’attrice Isa Barzizza, Mara Stefania Craxi (figlia dello scomparso leader politico Bettino Craxi e che presenterà un suo libro) e la conduttrice Rai Eleonora Daniele, che ha da poco svelato di essere incinta di una bambina. Ci sarà anche un talk in cui si discuterà del cast del prossimo Festival di Sanremo. Ad alimentare il salotto sbarcheranno Roberto D’Agostino, Marco Molendini, Dario Salvatori, Marino Bartoletti, Roby Facchinetti, Mietta e Rosita Celentano.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

A Domenica Live sbarcherà in studio in studio Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso. Durante la puntata verranno mostrati documenti inediti di nonna Jolanda, la madre di Albano da poco venuta a mancare. Spazio poi a una nuova rubrica curata da Giovanni Ciacci, vale a dire il cambio look choc. Per l’occasione ci sarà Enrica Bonaccorti che verrà trasformata in Elettra Lamborghini. Barbara D’Urso ha inoltre annunciato anche l’apertura di uno dei suoi classici ‘documenti choc’.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Torna in onda, dopo la sosta natalizia, anche Che Tempo Che Fa alle ore 21.00. Sarà preceduto, come di consueto, da Che Tempo Che Farà alle ore 19.40. E sempre secondo la solita scaletta sarà seguito dal tavolo finale (ci sarà la conduttrice Francesca Fialdini). Gli ospiti attesi in puntata saranno: la politica Mara Carfagna, il giornalista e scrittore Vincenzo Mollica, la conduttrice Ilary Blasi, la cantante Annalisa e il rapper Rkomi, il divulgatore Piero Angela, il giornalista Ferruccio De Bortoli, l’astrologo Paolo Fox, lo storico dell’arte Flavio Caroli e l’attore Enrico Brignano.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

In studio, tra gli svariati opinionisti e giornalisti, ci saranno Gad Lerner e Giorgia Meloni. Tra i temi trattati, si tornerà sul caso delle sorelle Napoli.