Domenica ricca di ospiti e interviste quella dell’11 ottobre 2020. Nel pomeriggio sono confermati gli appuntamenti con Domenica In (Rai Uno), Da noi…a ruota libera (Rai Uno) e Domenica Live (Canale 5). Scontro tra talk show nella prima serata: Live-Non è la d’Urso (Canale 5), Che tempo che fa (Rai Tre) e Non è l’Arena (La 7). Scopri tutti i nomi degli ospiti e le anticipazioni su Gossipetv!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Colpo di scena a Domenica In domenica 11 ottobre 2020. Mara Venier ospiterà in studio Maria De Filippi. Un’intervista che zia Mara sognava da tempo ma che lo scorso anno è stata ostacolata. Ora finalmente ogni ostacolo è stato abbattuto e la conduttrice Mediaset è libera di andare a trovare la sua amica e collega. Nel corso della puntata non mancherà il consueto talk su Ballando con le Stelle con Selvaggia Lucarelli, Alberto Matano, Guillermo Mariotto, Costantino della Gherardesca, Sara Di Vaira, Maikel Fonts, Alessandra Mussolini. Altri ospiti della puntata: Renzo Arbore, Luca Argentero e il professor Matteo Bassetti che parlerà dell’emergenza Coronavirus.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Francesca Fialdini ha preferito non rendere noto per il momento gli ospiti della nuova puntata di Da noi…a ruota libera. Quel che è certo è che quest’anno la trasmissione è un vero e proprio successo. Da circa un mese batte ogni domenica Domenica Live di Barbara d’Urso, da anni programma dal successo inarrestabile.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

A Domenica Live l’ultima coppia nata al Grande Fratello Vip, quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Si tornerà a discutere del presunto tradimento ai danni della cantante Viola Valentino. Spazio poi a Marco Carta, che parlerà della recente assoluzione e dei nuovi progetti discografici. Protagonista dello spazio Domenica Like è invece Sabrina Salerno.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Alla corte di Fabio Fazio tre ospiti internazionali: l’ex premiere dame di Francia Carla Bruni, lo scrittore Dan Brown e l’attrice americana Whoopi Goldberg. Altri ospiti: Fedez, Luca Argentero, il Ministro della Salute Roberto Speranza, Sigfrido Ranucci, Don Davide Banzato, Carla Signoris, Annalisa Malara.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

A Live-Non è la d’Urso Gabriel Garko e Angela da Mondello affronteranno le cinque sfere. Si parlerà di nuovo della falsa love story tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra con rivelazioni inedite. In studio pure il discusso Iconize, l’ex di Tommaso Zorzi. E poi Franceska Pepe, ultima eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip, che si confronterà con gli opinionisti di Barbara. In più, faccia a faccia in ascensore tra Francesca Cipriani e il divino Otelma che hanno litigato per via di una caduta all’Isola dei Famosi.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Prevista a Non è l’Arena un’intervista in esclusiva Salvatore Buzzi, uno degli imputati principali del processo Mondo di Mezzo – al tempo Mafia Capitale – che ha deciso di raccontare la sua versione in attesa dell’udienza del prossimo 3 novembre della Corte d’Appello di Roma. Si parlerà poi di Covid-19, dell’inchiesta Inps e dello smart working nelle amministrazioni comunali. Infine Massimo Giletti tornerà ad occuparsi del mondo dei social e di Mirko Scarcella con un video esclusivo che vede protagonista Gianluca Vacchi.