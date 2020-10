Inizio di stagione turbolento per Domenica Live di Barbara d’Urso. Da quattro settimane il programma di Canale 5 viene battuto da Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera. Anche ieri, domenica 4 ottobre, la trasmissione di Rai Uno ha avuto la meglio. Ben 1.963.000 telespettatori con il 13.50% di share contro 1.766.000 e il 12.27%. Il tradimento ai danni di Viola Valentino e la trasformazione di Michele Cucuzza in Achille Lauro non hanno convinto il pubblico. In molti hanno preferito seguire le interviste della Fialdini a Carolyn Smith e Alessio Boni. Una bella soddisfazione per la Fialdini che, riconfermata per il secondo anno consecutivo con il suo format di interviste e racconti, è riuscita a battere una primadonna della tv come Barbarella.

Ascolti tv domenica 4 ottobre 2020: tutti i risultati

Impresa che al momento non riesce ancora ad Alberto Matano: se Domenica Live sta infatti subendo un brusco calo, Pomeriggio 5 continua a primeggiare su La vita in diretta. Bassi ascolti anche per Live-Non è la d’Urso, in onda la domenica sera quando la concorrenza è decisamente agguerrita. Il talk show di Barbara deve scontrarsi con le fiction di Rai Uno (in questo periodo va in onda L’Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale), Che tempo che fa di Fabio Fazio e Non è l’Arena di Massimo Giletti.

Ascolti tv di Barbara d’Urso in calo ma la conduttrice ringrazia

Domenica 4 ottobre 2020 Live-Non è la d’Urso ha totalizzato, come fa notare Bubinoblog, 2.310.000 telespettatori e il 9.23% nella prima parte. Nella seconda parte invece: 1.953.000 e il 13.07%. Ascolti non proprio entusiastici anche se la conduttrice napoletana ha voluto ringraziare il suo pubblico fedele con un post su Instagram (guarda più in basso). Un comunicato diramato da Mediaset ha inoltre fatto sapere che Live-Non è la d’Urso resta il talk show più visto della domenica sera. Barbarella ha infatti la meglio su Che tempo che fa di Fabio Fazio (9.75%) e su Non è l’Arena di Massimo Giletti (5.80%). La d’Urso ci ha tenuto a sottolineare pure l’importanza dei contatti: l’hastag del suo programma è finito nei trend topic di Twitter.