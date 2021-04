Una nuova domenica densa di ospiti in tv nei maggiori contenitori del daytime pomeridiano e della prima serata. A partire, come di consueto, con la Domenica In di Mara Venier che dalle 14 in punto inizierà ad informarci sulla situazione pandemica in Italia.

Dalle 14:45, su Canale 5, sarà Barbara d’Urso con la nuova versione di Domenica Live ad accompagnare gli affezionati telespettatori lungo tutto il pomeriggio, tra attualità e intrattenimento. La scorsa settimana la sfida auditel è stata vinta nettamente da Mara Venier, ma anche la conduttrice campana è riuscita a difendersi abbastanza bene.

Su Rai 1, a partire dalle 17:20, ritroveremo Francesca Fialdini e il suo Da noi… A ruota libera con diversi ospiti che racconteranno come sono riusciti a far girare la ruota della propria vita. Avvicinandoci alla prima serata, domenica 11 aprile tornerà anche l’appuntamento con Che tempo che fa di Fabio Fazio. Dopo lo stop della messa in onda della scorsa settimana, domenica di Pasqua, il talk di Rai 3 è pronto per ospitare il Re del calcio mondiale: Pelè.

Domenica In: Mara Venier ospita Pupo, Fedez e Brignano

Trentunesima puntata di Domenica In che, a partire dalle 14 e fino alle 17:10 entrerà nelle case degli italiani con la voglia di far passare un pomeriggio in allegria e serenità. Non mancherà la consueta pagina informativa dedicata al Covid-19. Per parlare della situazione vaccinale in Italia, la Venier ospiterà in studio il Prof. Luca Richeldi, Direttore del Dipartimento di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma e Rita Dalla Chiesa. In collegamento il Prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova e Alessandro Sallusti, Direttore del quotidiano, Il Giornale.

Per lo spazio dedicato alle interviste, la conduttrice veneta ospiterà Enzo Ghinazzi, in arte Pupo che racconterà i tratti salienti della sua carriera artistica e vita privata. Il cantautore, inoltre, si esibirà in alcune delle sue canzoni più famose. A seguire, in studio anche l’attore e comico Enrico Brignano che, insieme a Mara Venier, si lascerà andare a una lunga conversazione. L’artista presenterà anche il suo one man show, Un’ora solo Vi vorrei, giunto alla sua terza edizione, in prima serata su Rai 2.

Per lo spazio dedicato alla musica, in collegamento da Milano ci sarà Fedez e in studio Francesca Michielin che si esibiranno in un’originale versione del loro successo sanremese, Chiamami per nome, già disco di Platino. Infine, tornerà anche l’esilarante imitatore Vincenzo De Lucia che ci sorprenderà con una nuova parodia.

Domenica Live: Barbara d’Urso tra attualità e intrattenimento

Seconda puntata per il contenitore domenica di Barbara d’Urso in versione allungata. Da domenica scorsa, infatti, la conduttrice campana ha deciso di tornare all’orario originario del format e di accompagnare il suo pubblico sin dalle 14:40, per un totale di 4 ore di diretta.

Il programma si divide in due segmenti: il primo dedicato alle notizie di attualità e il secondo alle interviste e alla discussione con opinionisti ed ex concorrenti dei reality Mediaset. In occasione della nuova puntata di Domenica Live, la d’Urso non ha voluto anticipare gli ospiti che le faranno compagnia lungo la puntata. Ma ha sottolineata di star preparando una “puntata pazzesca“. E ha continuato rivolgendo direttamente al suo pubblico: “Quindi, vi aspetto per quattro ore ed oltre di diretta con Domenica Live perché il mio cuore è vostro, anche la domenica…”.

Che tempo che fa: Fabio Fazio intervista la leggenda del calcio

Nuova puntata anche per Che tempo che fa, a partire dalle 20:00 su Rai 3. Fabio Fazio continua a ospitare i più grandi della Terra. Domenica 11 aprile a collegarsi con il conduttore, per un’intervista esclusiva, sarà la leggenda del calcio mondiale: Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè. L’unico calciatore ad aver vinto 3 Mondiali, è stato nominato “Atleta del secolo” nel 1999 dal CIO, “Calciatore del secolo” nel 2000 dalla FIFA (insieme a Diego Armando Maradona) e nel 2014 ha vinto il Pallone d’oro onorario FIFA.

Non mancherà di certo l’approfondimento nei confronti della situazione pandemica in Italia. In collegamento Fazio interloquirà direttamente con il Ministro della Salute, Roberto Speranza. A seguire ospiti anche la Ct della Nazionale italiana di calcio femminile, Milena Bertolini, e la capitana, Sara Gama.

A seguire troveremo anche il regista, Matteo Garrone, che presenterà il suo ultimo lavoro, Gomorra – New Edition, in onda venerdì 16 aprile su Rai 3. Presenterà il suo ultimo libro, Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d’amore, don Davide Banzato. Per lo spazio dedicato alla musica, sarà Noemi a esibirsi con Glicine, canzone con la quale ha partecipato a Sanremo 2021, già disco d’oro.

Infine, nell’ultimo spaio di puntata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo, rutroveremo i consueti ospiti: Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo Ale e Franz. Ma anche Lello Arena, Orietta Berti e Marisa Laurito, con l’autobiografia, Una vita scapricciata.