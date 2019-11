Ospiti in TV domenica 10 novembre: Domenica In, Domenica Live, Non è l’Arena e Che tempo che Fa

Domenica 10 novembre 2019 sono attesi tantissimi ospiti in TV. Nei programmi di Domenica In, con Mara Venier, Domenica Live con la d’Urso, Non è l’Arena di Massimo Giletti e Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio verranno ospitati tanti personaggi del cinema, della musica e dello spettacolo. Non mancheranno le interviste con scrittori ed esponenti di associazioni benefiche. Scopri chi sono con Gossipetv!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Negli studi di Rai 1, domenica 10 novembre, attesi tantissimi ospiti eslcusivi. Christian De Sica presenterà il suo nuovo film Sono Solo Fantasmi, di cui è regista e protagonista, accompagnato dai protagonisti Carlo Buccirosso e Gian Marco Tognazzi. Zia Mara ci regalerà un’intervista eslcusiva con la mitica Patty Pravo, in cui ripercorreranno tutti i successi della cantante. Attesi nel salotto di Rai 1 anche Alessio Boni e Violante Placido, con il loro film su Enrico Piaggio. Mentre Giordana Angi racconterà tutti gli aneddoti esclusivi sul suo singolo Stringimi Più Forte. Tra gli ospiti musicali Fabrizio Moro. La puntata si concluderà con l’intervento del Prof. Enrico Cassano, direttore dell’Istituto Europeo di Oncologia, in occasione della settimana dedicata all’ A.I.R.C.

Ospiti Domenica Live con Barbara d’Urso

Il salotto della d’Urso è un via vai di ospiti pronti a raccontare le loro storie o a dibattersi sui più svariati argomenti di attualità. Nella puntata di Domenica Live del 10 novembre 2019, è attesa la mamma di Nadia Toffa, Margherita, che parlerà della figlia in un’intervista esclusiva. Tra gli ospiti Manuela Arcuri con suo fratello Sergio e la compagna Valentina che presenteranno per la prima volta in TV la loro bambina nata da un mese. Per il torneo di Domenica Alive, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi insieme alla figlia Maria si esibiranno in un’inedita coreografia di Dirty Dancing.

Ospiti Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio

Domenica 10 novembre 2019, alle 21, Fabio Fazio intratterrà il pubblico con una puntata ricca di ospiti. Antonio Albanese si presenterà nei panni di Cetto La Qualunque in debutto al cinema con il film Cetto c’è, Senzadubbiamente. Successivamente si parlerà di economia con il Prof. Carlo Cottarelli che presenterà il suo nuovo libro. Atteso negli studi di Rai 2 Stefano De Martino, conduttore di Stasera è Tutto Possibile, seguito da un’intervista alle sorelle Silvia e Paola Scola che presenteranno la biografia sul padre. Michele Serra racconterà il suo tour teatrale intitolato L’amaca di Domani. Considerazioni in Pubblico in Presenza di una Mucca. Si parlerà poi della questione di Liliana Segre con Gad Lerner. Cristina Cattaneo interverrà per omaggiare i 25 anni del laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università degli Studi di Milano. A concludere la serata l’intervista esclusiva a Paola Barale.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Nella puntata di domenica 10 novembre 2019 ci sarà un ospite speciale con cui si discuterà di politica italiana: Matteo Salvini. Giletti continuerà a parlare della questione di Tina Rispoli e Tony Colombo, sul presunto legame tra la camorra e il cantante neomelodico, ma non è stato ancora comunicato se i due interverranno nel dibattito.