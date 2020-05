Domenica 10 maggio 2020: ospiti Domenica In, Da noi… a ruota libera, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena

Altra domenica, altri ospiti. Il 10 maggio, sul piccolo schermo, torneranno in onda i salotti televisivi di Mara Venier (Domenica In, Rai Uno), Francesca Fialdini (Da noi… A ruota libera, Rai Uno), Fabio Fazio (Che Tempo Che Fa, Rai Due), Barbara d’Urso (Live – Non è la d’Urso, Canale 5) e Massimo Giletti (Non è l’Arena, La7). Tanti gli ospiti attesi nelle varie trasmissioni. Come di consueto giungeranno da svariati settori che vanno dallo spettacolo alla cultura, passando per la scienza e la politica, fino allo sport. Non resta che andare a scoprirli tutti.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

A Domenica In, timonata da Mara Venier, sono attesi Bobo Vieri e sua moglie Costanza Caracciolo, divenuti da poco genitori-bis. Spazio poi a Romina Power, Antonella Clerici, Serena Rossi, Luca Trapanese e l’ormai classico appuntamento con il Professor Le Foche. Con quest’ultimo si affronteranno le tematiche e le ultime news riguardanti il Coronavirus.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Nel salotto di Da noi…a ruota libera il 10 maggio Francesca Fialdini ospiterà in collegamento Flavio Insinna, Veronica Bocelli e il direttore di Rainews24 Antonio Di Bella. Inoltre interverranno Lillo del duo comico Lillo e Greg, la food blogger Chiara Maci e Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione della The Pozzolis Family, la famiglia più famosa del web.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Altro appuntamento con Che tempo che fa. E altra carrellata di ospiti. In studio tornerà il virologo Roberto Burioni. Spazio poi al Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Attesi, inoltre, il Procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho, Luca Lorini, Alessandro Aiuti, il microbiologo Giorgio Palù e Pierfrancesco Favino, che ieri 8 maggio ha ricevuto il David di Donatello nella categoria Miglior attore protagonista, grazie alla performance nel film Il Traditore in cui ha vestito i panni di Tommaso Buscetta. Infine, largo alla musica con un’intervista alla cantante Elisa.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Altra puntata di ‘Live’. Al timone sempre Barbara d’Urso, che di recente è stata anche raggiunta dai complimenti di Silvio Berlusconi per il suo operato sulla rete ammiraglia Mediaset. Per quanto riguarda il talk di domenica 10 maggio si procederà come si è fatto nelle scorse settimane: la prima parte della puntata sarà dedicata all’emergenza legata al Coronavirus, mentre nella seconda ci sarà spazio per la cronaca rosa (non svelati gli ospiti al momento).

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Massimo Giletti a Non è l’Arena porrà il focus su diversi argomenti legati alla cronaca e alla politica: