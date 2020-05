Barbara d’Urso: interviene Berlusconi dopo le polemiche sulla conduttrice

Barbara d’Urso, le parole di Silvio Berlusconi dopo le polemiche recenti sull’operato della conduttrice: l’intervento a Pomeriggio 5

Nelle scorse settimane Barbara d’Urso si è ritrovata al centro delle polemiche. Non è la prima volta che Barbarella ha dovuto fare i conti con le critiche per il modo che ha di condurre i suoi talk. Stavolta però, i biasimi si sono addirittura incanalati in una petizione promossa su Change.org che ha raccolto nel giro di pochi giorni circa 500mila adesioni: la piattaforma, nota a livello globale per le sue campagne, ha chiesto a Mediaset di togliere dai propri palinsesti le trasmissioni ‘d’ursiane’. A far scoppiare la protesta era stata la preghiera recitata in tv dalla presentatrice assieme a Matteo Salvini, a ‘Live’ (Canale 5). Finora l’iniziativa non ha avuto alcuna risposta dal Biscione. Oggi, però, Silvio Berlusconi ha replicato in modo indiretto alla petizione, intervenendo in diretta a Pomeriggio 5.

Berlusconi, miele per Barbara d’Urso

Il leader di Forza Italia, fondatore di Mediaset, è sbarcato in collegamento nel talk pomeridiano di Canale 5, parlando della fase 2 e appellandosi a una “politica responsabile”. Alla fine dell’intervista ha colto l’occasione per rinnovare la propria stima nei confronti della conduttrice partenopea. “Le faccio i miei complimenti per i programmi che conduce e per gli alti ascolti. Grazie, grazie e grazie. E chiamatemi ancora”, ha dichiarato l’ex premier prima di salutare Barbara d’Urso, che ha incassato i complimenti e ha gongolato. Insomma, pare che la famiglia Berlusconi non abbia alcuna intenzione di dare il ben servito a Barbarella, come richiesto dalla petizione lanciata su Change.org.

Lucio Presta contro la d’Urso

Un’altra critica molto piccata nei confronti della d’Urso è stata quella di Lucio Presta, influente agente televisivo, nonché marito di Paola Perego. Dopo la preghiera della ‘discordia’ andata in onda a ‘Live’, il manager ha usato parole al vetriolo contro la conduttrice Mediaset e la stessa azienda milanese.