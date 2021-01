Dopo la pausa natalizia è tempo di ritorni. Mentre Mara Venier non ha fatto lo stop di vacanze per cui molti conduttori hanno optato, Fabio Fazio andrà in onda con la prima puntata del 2021 di Che Tempo che fa. Ad accompagnare la domenica pomeriggio dei telespettatori italiani sarà anche Francesca Fialdini con Da noi…a ruota libera. Ecco, dunque, quali sono i personaggi dello spettacolo e non che sono stati invitati nei salotti delle trasmissioni in questione e le rispettive anticipazioni.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Tanti ospiti in studio e in collegamento per la 18° puntata di Domenica In. Anche questa volta Mara Venier ha cercato di soddisfare i gusti e le esigenze del proprio pubblico. In primo luogo ci sarà Giuseppe Fiorello che parlerà del suo nuovo spettacolo Penso che un sogno così.

A seguire Roberto Vecchioni presenterà in studio il suo nuovo libro “Lezioni di volo e di atterraggio”. Successivamente si esibirà con due dei suoi brani, “Chiamami ancora amore” e “Samarcanda”. Intervista anche a Sandra Milo, che si racconterà tra carriera e vita privata. Interverrà anche Pierluigi Diaco per presentare il suo nuovo programma “Ti sento”, in onda prossimamente su Rai. Inoltre parlerà anche della sua passione per la radio.

Ospite anche Valeria Fabrizi per commentare il successo della prima puntata di Che Dio ci aiuti. E con lei anche Diana Del Bufalo, Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon in collegamento.

Per quanto riguarda invece lo spazio sull’attualità, ci sarà il Prof. Francesco Le Foche e la giornalista Giovanna Botteri. In collegamento Carlo Conti e Lino Banfi che porranno alcune domande sulla campagna di vaccinazione in Italia.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Nuovo appuntamento con Da Noi…A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini e trasmesso alle 17.20 su Rai1. Stavolta la presentatrice ospiterà la cantautrice Fiorella Mannoia, che si impegna da anni in molteplici battaglie civili e sociali.

Poi interverrà anche Enrico Mentana che, dopo essere stato al centro delle critiche per la gaffe sulle scene mandate in onda sull’assalto di Capitol Hill, parlerà della sua lunga carriera citando i suoi primi servizi televisivi. Poi spazierà commentando non solo i principali fatti di attualità politica e sociale del nostro Paese ma anche quello che sta accadendo in questi giorni negli Stati Uniti.

Infine fra gli argomenti previsti anche la storia di un padre e di un figlio che, dopo un lungo percorso, si sono uniti nella difesa dei diritti degli omosessuali.

Gli Ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

A partire dalle 20 serata in compagnia di Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa” su Rai 3. Come sempre accanto al conduttore ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Poi ancora Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Mentre lo spazio d’approfondimento sull’attualità è curato da Roberto Saviano.

Gli ospiti che interverranno in questa prima puntata dopo la pausa natalizia saranno il Ministro della Salute Roberto Speranza; l’Assessore al Welfare e Vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti; Roberto Burioni. E poi ancora ci saranno Maria De Filippi, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

La puntata vedrà anche la partecipazione del direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; del giornalista Nello Scavo; di Giovanna Botteri. Ad aggiungersi i corrispondenti Rai Antonio Di Bella da Washington e Marco Varvello da Londra.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Fra gli ospiti saranno presenti Orietta Berti e l’astrologo Paolo Fox. Tornano al tavolo anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi.