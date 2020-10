Questa pandemia globale, che sembra non finire più, costringe tutti noi a trascorrere la maggior parte del tempo libero nelle nostre case. La televisione è un ottimo mezzo però per ingannare il tempo e quindi scopriamo insieme tutti gli ospiti dei più seguiti salotti della televisione in onda, come di consueto, domani. Partiremo dai programmi della fascia pomeridiana fino alle prime serate di Rai e Mediaset.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier ospiterà nel suo salotto Giorgio Panariello per una lunga chiacchierata. L’attore e giudice di Tale e Quale Show concederà una lunga intervista in cui si parlerà sia della sua vita pubblica che privata.

Sarà ospite anche Beppe Fiorello che parlerà del suo ritorno in tv. Sarà infatti protagonista di una nuova fiction, Gli orologi del diavolo, che andrà in onda a partire da lunedì 2 novembre, in prima serata, su Rai Uno. La serie, che si articola in quattro puntate, è tratta da una storia vera che ha come protagonista Gianfranco Franciosi, che accetta di diventare un agente infiltrato per aiutare la polizia a fare il più grande sequestro di droga mai avvenuto in Europa. L’attore siciliano sarà ospite insieme a Claudia Pandolfi e Nicole Grumaudo, cooprotagoniste della fiction.

Molta attesa inoltre per l’intervista al cantante Max Pezzali. Non mancherà lo spazio dedicato a Ballando con le stelle con Vittoria Schisano e Costantino Della Gherardesca.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Continua a collezionare grandi successi Francesca Fialdini con il suo contenitore della domenica pomeriggio Da noi…a ruota libera. Le interviste, sia a personaggi famosi che a persone comuni, appassionano gli spettatori che la gratificano con ascolti sempre più alti ogni domenica.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

Nella domenica pomeriggio di Canale 5, Barbara d’Urso intervisterà Amedeo Goria e Gian Amedeo Goria, rispettivamente padre e fratello di Guenda Goria. Parleranno delle ultime dichiarazioni della ragazza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Tra gli altri ospiti anche Viola Valentino e il suo fidanzato, che faranno chiarezza sui presunti tradimenti e sulla natura della loro relazione d’amore.

In più ci sarà Youma Diakite, diventata di nuovo mamma qualche settimana fa.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Da Fabio Fazio si affronterà il tema della pandemia che sta scuotendo tutto il mondo in compagnia di personaggi del mondo della politica. Saranno ospiti in studio Dario Franceschini, Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo; Il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera; il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli; la vice-presidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein; l’assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco.

Non mancheranno però anche ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e della musica, come Paola Cortellesi.

I Måneskin presenteranno in anteprima televisiva il loro nuovo singolo “Vent’anni” mentre Gad Lerner parlerà del suo nuovo libro “L’Infedele. Una traversata dagli operai ai padroni”.

E poi: Ambra Angiolini, autrice del nuovo romanzo autobiografico “InFame”; Sigfrido Ranucci; il Premio Pulitzer David Cay Johnston ed infine la corrispondente Rai da Parigi Iman Sabbah.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

A Live – Non è la d’Urso parlerà per la prima volta Gabriele Rossi dopo il coming out di Gabriel Garko. Da tempo si vocifera di una relazione fra i due e, domani sera, l’attore farà definitivamente chiarezza.

Ad affrontare invece le cinque sfere della trasmissione saranno le gemelle Raffaella e Loredana Lecciso ed infine Wanna Marchi si confronterà, ancora una volta, con gli opinionisti in studio.