A Verissimo le domande delle interviste sono concordate con la trasmissione e la conduttrice Silvia Toffanin? Oppure gli ospiti sbarcano in studio senza sapere alcunché di ciò che gli sarà chiesto? Al quesito ha risposto Alessia Cammarota, ex corteggiatricedi Uomini e Donne che, assieme al marito Aldo Palmeri, è stata protagonista proprio a Verissimo lo scorso weekend. La donna, incinta del terzo figlio (nel rotocalco televisivo di Canala Cinque ha reso noto che si chiamerà Mattia), ha spiegato la sua esperienza personale ai fan di Instagram, rivelando che nessuno del programma le ha detto anticipatamente le domande che le sarebbero state fatte.

“Una domanda. Ma a Verissimo ti hanno detto (in anticipo, ndr) le domande che ti avrebbero poi fatto in studio?”, ha chiesto una fan all’ex volto di UeD. “In realtà no. Credo che conoscendole prima ci sia il rischio di perdere un po’ la spontaneità”, ha spiegato Alessia. Quindi nella trasmissione di Silvia Toffanin non c’è alcunché di concordato? Alt, non è proprio così. Il caso della Cammarota e di Aldo Palmeri è un discorso, poi ci sono altre ospitate che senza dubbio vengono organizzate in modo differente e si decide a monte ciò che si può raccontare e ciò che non si può narrare.

Il caso dell’intervista concordata da Ilary Blasi a Verissimo

Si prenda ad esempio il caso fresco fresco di Ilary Blasi, anche lei sbarcata a Verissimo nelle scorse ore: nulla di concordato pure in tal frangente? Assolutamente no. La padrona di casa Toffanin lo ha persino lasciato intendere palesemente che si è scelto di non parlare della separazione tra la timoniera de L’Isola dei Famosi e l’ex marito Francesco Totti. D’altra parte non c’è nulla di nuovo sotto al sole. Quasi tutte le ospitate tv, laddove ci siano tasti dolenti che si possono eventualmente toccare, vengono concordate. O meglio, ci si accorda per non affrontare questo o quel tema oppure per affrontarlo in una determinata maniera.

Fuor di dubbio invece che alcune ospitate ‘soft’, come appunto quella di Alessia e Aldo, non abbiano alcunché di stabilito a priori. Il motivo è semplice: non serve concordare nulla in quanto non sono personaggi al centro di vicende spinose. Buon per loro!