Dodi Battaglia, Verissimo: retroscena sugli ultimi giorni di Stefano D’Orazio

Dodi Battaglia, all’anagrafe Donato Battaglia, è stato ospite del programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 14 novembre. Nel salotto di Canale 5 il chitarrista dei Pooh ha ricordato la recente scomparsa del suo amico e compagno di band Stefano D’Orazio. Ai microfoni della Toffanin, Dodi non è riuscito a trattenere le lacrime ripensando agli anni trascorsi insieme al compianto musicista.

Ha iniziato l’intervista ammettendo che Stefano è stato colui che ha sempre tenuto il gruppo unito, non pensando solo al lato artistico, ma curando anche la gestione dell’equipe. Dodi ha anche confidato di aver avuto un rapporto un po’ particolare con il batterista e che la sua umanità e l’onestà lo hanno sempre colpito.

“Ci ha lasciato un insegnamento: ‘non perdete il sorriso nei confronti della vita’”.

Ha voluto precisare, anche grazie a queste parole che sono rimaste impresse nella mente del compositore bolognese, che nonostante siano stati giorni difficili il modo giusto per ricordarlo è quello di andare avanti.

Alla conduttrice di Bassano del Grappa ha continuato a raccontare il momento di sconforto che ha provato quando ha appreso la notizia della scomparsa del suo amico. Battaglia ha rivelato di averlo sentito proprio qualche giorno prima. Si ricorda che D’Orazio era ricoverato da una settimana presso la struttura ‘Columbus’ del Policlinico Gemelli di Roma, perché stava combattendo da circa un anno contro una patologia dalla quale era in fase di guarigione. L’essere risultato positivo al Coronavirus, però, ne ha compromesso irreparabilmente lo stato di salute.

Dodi Battaglia a Verissimo: “Stefano se ne è andato senza poter abbracciare sua moglie”

Quello che ha afflitto in modo particolare Dodi, continua a raccontare alla Toffanin, è il fatto che essendo già ricoverato in ospedale, Stefano se ne è andato senza riuscire a dare un abbraccio alla moglie o alle persone a lui care:

“La cosa che mi addolora di più è pensare che se ne sia andato senza poter abbracciare sua moglie, un amico”.

Ha concluso l’intervista dichiarando che insieme agli altri amici e colleghi, Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli, vuole fare un evento per onorare la memoria di Stefano. Ancora non ha ben chiaro se sarà un libro, una apparizione televisiva o un film. Il messaggio che vuole far arrivare al pubblico è che gli amici per sempre sono veramente tali.