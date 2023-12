Docu-film su Silvio Berlusconi, parla Marta Fascina: “Tutto falso”

Nelle ultime ore non si è parlato d’altro: Marta Fascina, deputata alla Camera ed ex compagna di Silvio Berlusconi, sarebbe pronta a registrare un docu-film sulla sua storia d’amore con l’ex Premier. Stando a quanto riportato da L’Espresso, l’ultima compagna di vita di Berlusconi potrebbe essere stata ispirata da “Unica” di Ilary Blasi e nelle sue volontà ci sarebbe quella di realizzare una sorta di filmato celebrativo nei confronti dell’ex compagno, ripercorrendo la loro storia d’amore fin dagli albori, quando Marta Fascina era solo una bambina e provava una grande stima nei confronti di Silvio Berlusconi. Ecco che cosa ha detto la diretta interessata in proposito.

Il docu-film celebrativo

Come anticipato, il primo a dare la notizia circa la registrazione di un docu-film sulla storia d’amore tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi è stato l’Espresso. Stando a quanto riportato dal giornale, la Fascina avrebbe voluto parlare della sua relazione con il compianto ex Premier e farne una sorta di racconto commemorativo. Niente ripicche e Rolex, come nel caso di Ilary Blasi in “Unica”, ma solo una narrazione dolce e romantica degli ultimi anni di vita dell’ex presidente del Consiglio vissuti in sua compagnia.

Sempre secondo l’Espresso, il docu-film avrebbe dovuto avere anche il compito di riallacciare definitivamente i rapporti tra Forza Italia e Lega. Supposizione che trova parziale conferma nel nome della società che avrebbe dovuto occuparsi della produzione del girato: “La Casa Rossa” di proprietà di Francesca Verdini. Ebbene sì proprio lei, la figlia di Denis Verdini e attuale compagna del Ministro dei Trasporti leghista, Matteo Salvini.

Peccato però che la stessa Verdini, appresa la notizia, abbia subito smentito affermando: “Mi trovo costretta a smentire questa fantasiosa notizia poiché totalmente destituita di ogni fondamento“.

La smentita di Marta Fascina

Ad aggiungersi alle parole di Francesca Verdini, poche ore fa è arrivata anche la stessa Marta Fascina che ha smentito a sua volta l’esistenza di un progetto relativo a un docu-film su Silvio Berlusconi e la loro storia d’amore. “Dopo aver appreso dalle agenzie di stampa dell’imminente registrazione di un docufilm sulla mia storia d’amore con Silvio Berlusconi, mi trovo costretta a smentire questa fantasiosa notizia poiché totalmente destituita di ogni fondamento”.

Una frase che sembra quasi una copia di quella divulgata dalla Verdini. È quindi confermato che non ci sarà alcuna produzione su questo tema? A questo punto sembrerebbe di si, ma mai dire mai. Come accade spesso, c’è ancora tempo per nuovi sviluppi.