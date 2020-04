Doc – Nelle tue mani si ferma: le nuove puntate in autunno

Doc – Nelle tue mani: quando andranno in onda le nuove puntate

La serie televisiva Doc – Nelle tue mani non è finita. La fiction di Rai Uno con Luca Argentero, infatti, tornerà presto con quattro nuove puntate. Mancano pochissime scene da girare. Gli ultimi giorni delle riprese sono stati interrotti a causa del coronavirus, impedendo la messa in onda della fiction completa. I protagonisti hanno rassicurato i telespettatori, spiegando che non appena sarà possibile torneranno sul set. Si ipotizza che le nuove puntate potranno andare in onda già il prossimo autunno, ma tutto dipenderà da come evolverà l’emergenza nei prossimi mesi. Quello che sappiamo è che Doc – nelle tue mani ha ottenuto un enorme successo, tanto che i dati di ascolto hanno quasi raggiunto quelli Il commissario Montalbano, che ha fatto sempre registrare numeri record.

Doc – Nelle tue mani: cosa succederà nelle nuove puntate?

Non ci sono molte anticipazioni in merito, ma sappiamo che ci sarà un cambio alla regia. Se le prime quattro puntate sono state girate da Jan Maria Michelini, le puntate che andranno in onda il prossimo autunno sono state affidate a Ciro Visco. Non è trapelato molto sulle trame dei nuovi episodi (otto in tutto, due per puntata), ma in un episodio si parlerà di un virus. Tra i personaggi più amati, oltre al protagonista Luca Argentero, anche Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon, che nella fiction sono rispettivamente Andrea Fanti, Lorenzo Lazzarini e Riccardo Bonvegna. Riusciranno i tre uomini a conquistare i cuori delle dottoresse nelle puntate che vedremo in autunno? In molti sperano di vedere rinascere l’amore tra Fanti e Agnese (Sara Lazzaro), Lorenzo riuscirà a conquistare Giulia (Matilde Gioli) e Riccardo si innamorerà di Alba (Silvia Mazzieri)?

Doc – Nelle tue mani: le repliche delle prime quattro puntate

Al momento possiamo solo ipotizzare la messa in onda dei nuovi episodi per il prossimo autunno. Noi continueremo a seguire gli sviluppi e vi terremo aggiornati. Nel frattempo coloro che volessero rivedere le prime quattro puntate andate in onda potranno farlo in qualsiasi momento su Rai Play.