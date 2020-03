Doc nelle tue mani, fiction con Luca Argentero: trama e quando va in onda

Doc nelle tue mani: trama della nuova fiction di Rai Uno

Su Rai Uno sta per iniziare una nuova serie televisiva ambientata in un ospedale. Si tratta di Doc nelle tue mani che avrà come protagonista Luca Argentero, l’attore vestirà i panni del dottor Andrea Fanti, un primario di medicina interna che dovrà ricostruire gli ultimi dodici anni della sua vita. L’uomo infatti a causa di un trauma cerebrale perderà la memoria diventando un “semplice” paziente dell’ospedale che lo vedeva fino a poco tempo prima un noto e brillante primario. Il dottor Fanti dovrà provare a vivere una nuova vita dopo essersi mostrato per anni autorevole, freddo, distante e per nulla empatico con colleghi e pazienti. Una fiction tratta da una storia vera, quella di Pierdante Piccioni, primario dell’ospedale di Lodi.

Doc nelle tue mani: il cast completo

Ad aiutare il protagonista ci sarà il suo migliore amico Enrico Sandri (Giovanni Scifoni), neuropsichiatra infantile. Il dottor Sandri è un medico bizzarro e sopra le righe, a differenza di Andrea Fanti ha una grande sensibilità umana e avrà un ruolo fondamentale nella riabilitazione del protagonista. Oltre a Luca Argentero e Giovanni Scifoni, nel cast troveremo Pierpaolo Spollon, attualmente impegnato nelle riprese della terza stagione de L’allieva e Gianmarco Saurino noto al pubblico di Rai Uno grazie a Che Dio ci aiuti. Con loro anche Alberto Malanchino, che abbiamo già conosciuto ne La strada di casa. Tra le attrici Matilde Gioli, Silvia Mazzieri, Beatrice Grannò e Simona Tabasco, che tantissimi ricorderanno in È arrivata la felicità. Un cast ricco di giovani attori di talento.

Doc nelle tue mani: quando andrà in onda?

Abbiamo visto qualche promo su Rai Uno e sui propri profili social alcuni attori del cast hanno iniziato a parlarne. Questo fa pensare ad una messa in onda abbastanza imminente. Sul profilo Instagram della serie si parla di fine marzo. Poco meno di un mese, quindi, alla messa in onda di Doc nelle tue mani. Alcuni rumors parlano del 26 marzo, probabilmente prendendo il posto di Don Matteo nella prima serata del giovedì.