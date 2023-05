By

Si fanno sempre più frequenti i rumor e le anticipazioni sulla nuova stagione di Doc – Nelle tue mani. Non è un mistero, ormai, che la terza stagione dell’acclamato medical drama con protagonista Luca Argentero sia in produzione, con i fan in trepidante attesa di scoprire quando potranno vedere i nuovi episodi.

Proprio oggi, stando a quanto ha riportato lo stesso Argentero a Viva Rai 2, avranno inizio le riprese della stagione che, con ogni probabilità, arriverà nel 2024. A fare notizia, soprattutto nei giorni scorsi, è stato un video del protagonista su Instagram, in cui immortalava i vari attori della serie intenti a leggere il copione della nuova stagione. Tra i membri del cast figurava anche Giacomo Giorgio, interprete di Ciro Ricci in Mare Fuori e probabile new entry di Doc – Nelle tue mani.

Sebbene non ci siano comunicazioni ufficiali, sembra proprio che Giacomo Giorgio verrà coinvolto nella serie. Non sappiamo, però se dovrà interpretare un nuovo personaggio con cui il pubblico dovrà familiarizzare o se sarà semplicemente coinvolto per qualche episodio. Il resto del cast, invece, sarà con ogni probabilità confermato ad eccezione di Gianmarco Saurino, interprete di Lorenzo Lazzarini.

I dettagli non sono certo finiti qui, perché nel suddetto video si intravede anche il titolo del primo episodio della terza stagione, intitolato “Risvegli”. L’indizio è più che mai criptico, lasciando spazio a poche interpretazioni o speculazioni su possibili anticipazioni e sviluppi di trama.

Doc – Nelle tue mani. Dove eravamo rimasti?

La seconda stagione si era conclusa con Andrea Fanti che, dopo aver trovato la soluzione per debellare un virus diffusosi all’interno del suo reparto di medicina interna, aveva riottenuto il posto di primario, sottraendolo a Cecilia Tedeschi (Alice Arcuri), la quale aveva comunque deciso di rimanere nella squadra del medico protagonista. Gabriel (Alberto Boubakar Malanchino) ed Elisa (Simona Tabasco) avevano coronato la loro love story con un matrimonio, mentre Riccardo (Pierpaolo Spollon) ha visto l’amata Alba (Silvia Mazzieri) spegnersi a causa del suddetto virus.

Nell’ultima scena della seconda stagione, tuttavia, vediamo Fanti rimettersi il camice da primario e accogliere i nuovi specializzandi, di cui però non ci vengono mostrati i volti. Che Giacomo Giorgio possa interpretare uno di questi personaggi? per scoprirlo, non ci resta che attendere il prossimo anno con il debutto della nuova stagione.