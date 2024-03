Doc – Nelle tue mani 3, finale col botto: analisi e spiegazione

Con la puntata di giovedì 7 marzo 2024 cala ufficialmente il sipario sulla terza stagione di Doc – Nelle tue mani. Gli episodi 15 e 16 si mostrano generosi di risposte sui tanti quesiti sollevati nel corso delle settimane precedenti, ma al tempo stesso scatenano molte altre domande che, al momento, non è chiaro se avranno risposta. Andando con ordine, si parta dall’episodio 15, intitolato “Quello che si deve fare”.

Doc 3, episodio 15: la nascita del cinico Andrea Fanti

Negli episodi finali, Doc – Nelle tue mani 3 sceglie di giocarsi tutte le sue carte migliori. Una di queste la vediamo proprio nell’episodio 15, quasi interamente ambientato nel 2011. Il flashback è una scelta narrativa che il medical drama ci ha già fatto assaporare alcune volte, soprattutto nei primi episodi, dimostrandosi utile per raccontare ciò che ha scatenato la trasformazione di Andrea Fanti (da medico empatico a medico freddo e cinico). Ora tutti i nodi vengono al pettine: si scopre che il primario di medicina interna stava conducendo una ricerca sull’utilizzo di benzodiazepine nelle RSA, salvo poi ritirarla su accordo con il professor Bramante, vero antagonista della stagione. Il motivo del ritiro? Bramante, complice della somministrazione inusuale del farmaco ai pazienti e intenzionato a buttarsi in politica, propone un patto ad Andrea: qualora lui avesse ritirato la ricerca (dannosa per l’immagine del neo politico), Agnese, allora malata, avrebbe potuto seguire una cura sperimentale per guarire. E così è stato.

L’accordo porta Andrea a sentirsi in colpa, in quanto ha anteposto gli interessi personali alla salute dei pazienti, venendo così meno al giuramento di Ippocrate. E quando Agnese viene a scoprire del patto segreto tra l’allora marito e Bramante, la loro storia d’amore va incontro ad una rottura. Il senso di colpa dietro tale accordo, unito a quello ancora evidente della morte del figlio Mattia, completa la trasformazione di Andrea Fanti. In chiusura dell’episodio 15, a varcare il reparto di medicina interna è quel medico intravisto nel primissimo episodio del medical drama, sguardo di ghiaccio e zero empatia.

Doc 3, episodio 16: conclusione brillante (con qualche sorpresa)

L’episodio 16 (“Liberi”) provvede invece a chiudere le restanti linee narrative aperte nel corso della stagione. Tanti, infatti, i destini appesi ad un filo nel corso nelle puntate precedenti e solo le sottotrame di Riccardo, Lin e Damiano avevano trovato una conclusione. Partendo da Martina, la specializzanda si è licenziata senza dare spiegazione alcuna, ma trova la forza di confessare le sue colpe a Lin e Federico, che le offrono il loro sostegno. Ad aiutarla concretamente è però Riccardo, che la convince a dare l’ultimo esame e tornare a fare il medico. In fin dei conti, la storia di Martina ha trovato forse l’unico finale logico possibile, vista la sua impossibilità di stare in reparto. Rimane aperta, invece, la love story tra la specializzanda e Riccardo, che comunque si riavvicinano nell’ultimo episodio.

A chiudersi è poi la trama di Federico, che sceglie di rimanere in reparto nonostante il desiderio del padre di volerlo in clinica con lui. Il ragazzo ha compreso di non aver mai seguito, fin qui, i suoi sogni e rimanere a medicina interna è l’unico modo per camminare con le proprie gambe. Giulia ha vinto il concorso per diventare primario a Roma, ma in chiusura di puntata accade l’inaspettato. Andrea, dopo aver confessato assieme ad Agnese i ricatti di Bramante, si dimette da primario e il posto al comando del reparto viene offerto proprio a Giulia. Andrea sceglie quindi di prendersi un’aspettativa per stare vicino all’ex moglie, ora di nuovo malata e, apparentemente, con poche speranze di salvezza. I due, riavvicinatisi, escono dall’ospedale mano nella mano, davanti ad una Giulia scioccata e sorpresa da quanto sta accadendo.

Doc 3, analisi finale: ha senso una quarta stagione?

È bene spendere due parole in merito al finale, che lascia spiragli per una quarta stagione, ma che al tempo stesso provvede a chiudere un cerchio aperto nel 2020. A supporto della tesi che Doc – Nelle tue mani potrebbe continuare ci sono le love stories rimaste aperte (Riccardo e Martina, ma anche Lin e Federico), così come l’incerto destino di Agnese. Non sappiamo, infatti, se l’ex moglie di Andrea Fanti supererà la malattia, così come non sappiamo se il protagonista interpretato da Luca Argentero tornerà in reparto dopo la suddetta aspettativa.

Al tempo stesso, però, il finale di Doc – Nelle tue mani 3 lascia anche soddisfatti. Abbiamo potuto osservare la fine del percorso di un medico che, dopo un’amnesia, è ripartito da zero fino a tornare ad essere primario. Andrea, tra l’altro, si è finalmente riavvicinato ad Agnese, dopo tre stagioni in cui i due hanno dovuto mantenere le distanze per una serie di motivazioni. La malattia di quest’ultima, che potrebbe essere fatale, è ciò che spingerebbe il protagonista del medical drama a lasciare la vita da medico con un addio in grande stile. D’altronde, il reparto di medicina interna rimarrebbe in buone mani, ovvero in quelle di Giulia Giordano. L’uscita di scena di Andrea e Agnese ha un qualcosa di poetico, forse un addio agli spettatori, o forse solo un arrivederci. Chissà.