Doc Nelle tue mani 2, Sardoni ci sarà nella nuova stagione: parla Esposito

Raffaele Esposito è in onda stasera nella quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 nei panni di Fabio, lo zio di Penny. Il suo volto però sarà di sicuro famigliare al pubblico delle grandi fiction di Rai Uno. Esposito infatti nel 2020 era tra gli indiscussi protagonisti di Doc Nelle tue mani: Marco Sardoni. Il ruolo del cattivo nella fiction con Luca Argentero è rimasto impresso nella memoria del pubblico, ma sarà il cattivo anche nei panni dello zio di Penny in Che Dio ci aiuti 6? A chiederlo all’attore è stato Fanpage, che ha intervistato Raffaele Esposito. Quest’ultimo ha presentato il suo Fabio in Che Dio ci aiuti come un personaggio complesso e fragile. Ha commesso molti errori in passato ma proverà a rimediare.

L’attore è consapevole che con Sardoni di Doc venga ormai identificato nei ruoli del cattivo, ma è pronto a mostrare altri lati di sé. “Con il ruolo dello zio di Penny, spero di dimostrare di essere capace di mettere in scena anche dei lati positivi”, ha rivelato. Quindi lo zio di Penny non riserva brutte sorprese? Probabilmente andrà così, intanto l’attore ne ha approfittato anche per annunciare il suo ritorno nella seconda stagione di Doc. In una precedente intervista aveva dichiarato che sarebbe stato difficile reintegrare Sardoni nella seconda stagione. Invece è stato confermato. Sardoni ci sarà in Doc Nelle tue mani 2:

“Ci sarò e non vedo l’ora di iniziare le riprese. Marco Sardoni tornerà, non so ancora in che misura ma credo che gli sceneggiatori si sbizzarriranno. Sono molto curioso. Ho parlato anche con la story editor per estorcere delle notizie (ride, ndr). Ho chiesto: ‘Che fine mi farete fare?’, anche perché attualmente Sardoni è in carcere. Purtroppo, però, non sono riuscito a tirar fuori nulla”.

Al momento quindi è tutto top secret per quanto riguarda la trama della seconda stagione. Prima di rivederlo nei panni del cattivo, il pubblico si godrà la sua interpretazione in Che Dio ci aiuti 6. A proposito dell’inizio delle riprese, Esposito si è sbilanciato ancor di più di quanto ha fatto Pierpaolo Spollon una settimana fa. L’interprete di Sardoni ha fatto sapere infatti che probabilmente inizieranno a girare la fiction tra fine aprile e inizi di maggio.

Ma a proposito di Spollon, come è stato ritrovare lui e anche Gianmarco Saurino sul set di Che Dio ci aiuti 6? I tre attori infatti hanno lavorato insieme proprio in Doc, tra l’altro è stato il personaggio di Saurino a smascherare Sardoni. L’attore ha raccontato che sul set sono tutti e tre molto affiatati e che Spollon e Saurino sono molto simpatici, oltre che bravi attori che stima. Lavorare insieme è come lavorare in una grande famiglia, anche se nella fiction di suor Angela i loro personaggi hanno interagito molto poco.