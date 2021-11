Doc Nelle Tue Mani 2: c’è la data d’inizio, e che smacco a Don Matteo!

Quando inizia Doc Nelle Tue Mani 2? La domanda che i fan si pongono ha finalmente una risposta. Come riportato da Bubino Blog, infatti, oggi Rai Pubblicità ha reso noto il palinsesto dell’inverno di Rai Uno e spiccano i nomi delle fiction, nuove e non solo. Tra queste c’è di sicuro quella di Luca Argentero, che ha lasciato il segno con la prima stagione. Doc Nelle Tue Mani ha debuttato in un periodo molto particolare, nel pieno della prima ondata di Covid-19 con le prime quattro puntate e si è rivelato un grandissimo successo. Milioni di spettatori si sono appassionati alle storie dei medici del Policlinico Ambrosiano.

Un successo confermato anche con la seconda parte della prima stagione, in onda in autunno dello scorso anno. In casa Rai sono stati costretti a dividere la prima stagione in due parti perché a causa del Covid le riprese si sono arrestate. Appena tornati sul set gli attori hanno finito di girare le puntate e il pubblico ha potuto scoprire il finale di stagione. Adesso è il momento di scoprire come proseguirà: la data d’inizio di Doc Nelle Tue Mani 2 è gennaio 2022, non è chiaro se sarà il 6 o il 13.

La serata assegnata alla fiction di Luca Argentero e Matilde Gioli è quella del giovedì. Il primo giovedì di gennaio è però il 6, quindi l’Epifania e ancora nelle festività natalizie. Rai Uno potrebbe decidere di mandare comunque in onda la fiction, ma è più probabile che Doc Nelle Tue Mani 2 inizierà il 13 gennaio 2022.

Era cosa nota che la seconda stagione di Doc Nelle Tue Mani sarebbe arrivata a inizio 2022, ma a stupire il pubblico è altro. La fiction dei medici dell’Ambrosiano andrà a occupare un periodo dell’anno che apparteneva a Don Matteo. Anche la fiction di Terence Hill, che darà l’addio al personaggio, ha una nuova stagione in cantiere, ma a quanto pare partirà dopo Doc. Proprio questo ha scatenato qualche reazione avversa da parte del pubblico sui social. Ci saranno ritardi nella registrazione di Don Matteo con Raoul Bova oppure è una scelta vera e propria dell’azienda?