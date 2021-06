Doc-Nelle tue Mani 2 con Argentero, anticipazioni: “Uno dei medici morirà”

By

Iniziate già da un paio di settimane le riprese di Doc-Nelle tue Mani 2, il medical drama con protagonista Luca Argentero. L’attore, la produzione e altri personaggi hanno pubblicato diversi scatti sul set, in seguito alle letture del copione. Milioni di spettatori si sono affezionati alla storia di Andrea Fanti, riscuotendo particolare successo in termini di ascolti e share. Dopo la prima stagione, la seconda era praticamente obbligatoria farla dal momento che nel finale non sono mancati colpi di scena che hanno lasciato con il fiato sospeso. La serie dovrebbe approdare nella prima serata del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Non mancheranno alcuni episodi dedicati al Coronavirus, sebbene l’intento non sarà quello di parlare in toto della pandemia, ma ci saranno nuovi personaggi che si insinueranno nel racconto. La prima grande novità è una donna: sul set arriverà Giusy Buscemi. L’ex Miss Italia è uno dei volti più amati della fiction italiana. Da Il Paradiso delle Signore a Un Passo dal Cielo, da I Medici a Il Giovane Montalbano: la presenza di Giusy Buscemi è sinonimo di successo.

In camice bianco tavolerà il personaggio di Luca Argentero. Il dottor Andrea Fanti è già diviso tra l’ex moglie Agnese, interpretata da Sara Lazzaro, e l’ex amante Giulia (Matilde Gioli). Come si evolverà il triangolo amoroso e affollato? Nuova entrata anche Marco Rossetti, l’attore che ha recitato in Buongiorno, Mamma! su Canale 5. Anche lui apporterà non poco scompiglio. Secondo indiscrezioni, riportate dal settimanale NuovoTv, i telespettatori dovranno procurarsi i fazzoletti perchè si piangerà. Il posto di un volto noto della fiction Doc-Nelle tue Mani 2 farà una brutta fine:

“Uno dei personaggi principali morirà probabilmente a causa del Covid-19”

Le voci attuali fanno il nome di Lorenzo Lazzarini, il giovane medico interpretato da Gianmarco Saurino, ma al momento non vi sono certezze nè conferme. Quel che sembra sicuro, invece, è che la seconda stagione avrà tutte le carte in regola per replicare il successo dei grandi ascolti e potrebbe avere anche una lunga vita sulla scia de Il Commissario Montalbano. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.