Doc-Nelle tue mani 2: Giusy Buscemi nel cast e “uscite clamorose”

Dopo lo strepitoso successo della prima stagione arriva Doc-Nelle tue mani 2. Confermato nel ruolo del protagonista Andrea Fanti l’affascinante e talentuoso Luca Argentero. Bubinoblog ha fornito le prime anticipazioni sulle nuove puntate che, con tutta probabilità, vedremo in onda nei primi mesi del 2022.

Il set della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani verrà riaperto il prossimo 17 maggio. Come accaduto per la prima stagione gli interni saranno girati a Roma mentre le scene esterne a Milano, città dove la serie è ambientata. Come noto da tempo nei nuovi episodi si parlerà anche della pandemia da Coronavirus.

New entry principale del cast è Giusy Buscemi. Dopo aver passato qualche anno lontano dal set per dedicarsi alla famiglia l’ex Miss Italia ha ripreso in mano la sua carriera da attrice. Ora è protagonista della sesta stagione di Un passo dal cielo ma è pronta a movimentare anche le trame di Doc-Nelle tue mani.

Giusy Buscemi indosserà i panni di una una dottoressa del Policlinico e con il suo ingresso si apriranno nuove storie. Su tutto e tutti incombe però il Covid che sconvolgerà le vicende della serie Rai, come ha sconvolto le vite di molte persone. Preparate i fazzoletti perché ci saranno uscite di scena clamorose, fa sapere Bubino.

Di chi si tratta? Al momento non è chiaro. Inizialmente vedremo tutti gli amati attori della prima stagione: Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino, Raffaele Esposito, Silvia Mazzieri. Quest’ultima, tra l’altro, ha già lavorato con la Buscemi alle prime due stagioni de Il Paradiso delle Signore.

I temi di Doc-Nelle tue mani 2

In Doc-Nelle tue mani 2 si parlerà ampiamente dell’emergenza Coronavirus ma non del tutto. Ci sarà spazio anche per altri temi, sempre legati all’attualità dei giorni nostri. Gli sceneggiatori hanno annunciato al Corriere della Sera che per una fiction così attuale non si può non parlare della pandemia:

“Fanti, da ultima ruota del carro dove era stato confinato, accetterà la sfida di tornare a fare il primario dovendo pure affrontare il virus e lo fa non pensando a sé stesso: prima ci sono gli altri. La nuova trama non può non intrecciarsi con la realtà pandemica: aprirà ferite, sconvolgimenti esistenziali. I medici di Doc mostreranno anche le loro fragilità, riuscendo a comunicare meglio con i pazienti, per capirne le necessità anche psicologiche”

Doc-Nelle tue mani è la fiction più vista nel 2020

Doc-Nelle tue mani è indubbiamente la fiction italiana più vista del 2020. Ben otto milioni di telespettatori, che hanno seguito con interesse e passione la storia di Andrea Fanti. Una storia tra l’altro vera, che si ispira alla vicenda del dottor Pierdante Piccioni. Quest’ultimo ha instaurato un ottimo rapporto con Luca Argentero e più volte è stato ospite sul set della serie.