Doc 2: la figlia di Andrea Bocelli nel cast della fiction Rai

Nel cast della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani c’è anche una figlia d’arte: la piccola Virginia Bocelli. Come si intuisce facilmente dal nome la bambina è la figlia di Andrea e della moglie Veronica Berti. Ha 10 anni ed è stata scelta come protagonista della terza puntata della fiction Rai, che andrà in onda giovedì 27 gennaio.

A Virginia la produzione ha affidato il ruolo di Gaia, la figlia della protagonista di puntata che si confronterà con le cure di Andrea Fanti, alias Luca Argentero, e del suo staff di medici e infermieri. Per Bocelli Junior si tratta del suo esordio da attrice sul piccolo schermo.

In passato Virginia Bocelli è comparsa in un videoclip del padre, quello in cui il tenore canta Ave Maria nel Santuario di Loreto. Inoltre, ha duettato con Andrea Bocelli nel brano Hallelujah durante il concerto Believe in Christmas, tenutosi al teatro regio di Parma.

Virginia Bocelli è nata dal matrimonio tra Andrea e Veronica Berti, che va avanti felicemente dal 2014. È la terzogenita del famoso tenore. Prima di Virginia, Bocelli ha avuto i figli Amos e Matteo dal legame, durato dal 1992 al 2002, con Enrica Cenzatti.

I tre figli di Andrea Bocelli

Nonostante la giovane età la bambina è già un’artista a 360 gradi: oltre a recitare canta e suona il pianoforte. In più pratica regolarmente ginnastica artistica. Al momento, però, Virginia Bocelli ha preso questa partecipazione a Doc 2-Nelle tue mani come una nuova occasione, un’esperienza, un’avventura diversa dal solito. Non è chiaro se la bambina intende infatti proseguire il percorso nel mondo della recitazione e diventare dunque un’attrice affermata.

Ha le idee più chiare, invece, il fratello maggiore Matteo, che si sta dando da fare come cantante. Classe 1997, ha deciso di intraprendere la carriera da musicista non disdegnando qualche apparizione nel mondo della moda. Insieme al famoso genitore è stato ospite qualche tempo fa al Festival di Sanremo.

Al contrario il primogenito di Andrea Bocelli, Amos, non ha alcuna velleità artistica: è laureato in Ingegneria Aerospaziale e attualmente lavora nella Fondazione benefica del padre.