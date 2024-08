Divorzio Blasi-Totti: la Bocchi testimonierà? Decisione inattesa

Manca sempre meno alla chiusura del lungo processo legale che vede protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti. La (ex) coppia ha deciso di mettere fine al matrimonio ben 2 anni fa ma, si sa, per trovare un accordo per il divorzio i tempi sono molto lunghi. Soprattutto se, come in questo caso, sono coinvolti figli e tradimenti da entrambe le parti. La prossima udienza è prevista a settembre, tra qualche settimana, e vedrà al centro del dibattito una lista di testimoni.

Dopo mesi di incontri e scontri in tribunale, il processo per il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi è arrivato ad una fase cruciale. Con la showgirl romana che vuole chiudere il prima possibile la questione e il capitano che potrebbe voler mettere su famiglia con Noemi Bocchi, c’è sicuramente la volontà da parte di entrambi di giungere ad un accordo.

Proprio per questo, le prossime udienze saranno molto importanti, a partire da quella più imminente. I temi che verranno discussi in tribunale, a quanto pare, sono numerosi. Tra questi anche l’assegno di mantenimento dei figli della coppia, di cui già in passato si era parlato a causa della cifra stratosferica.

Processo Blasi-Totti: la decisione su Noemi Bocchi

Ciò che però avrà priorità durante questo incontro delle parti in tribunale è il fatto che ci sarà una lunga lista di testimoni, che verranno interpellati da entrambi gli avvocati per chiarire chi dei due protagonisti ha portato alla fine del matrimonio.

Mentre l’ex calciatore sostiene che sia stata la Blasi a mandare in frantumi il rapporto a causa del flirt con il personal trainer Cristiano Iovino, Ilary sostiene invece che sia stato il legame tra l’ex marito e Noemi Bocchi ad essere deleterio per la relazione della coppia.

Proprio per questo, tempo fa un rumor aveva parlato della presenza dei due “amanti” in tribunale, come testimoni del caso.

Ora invece, il settimanale Chi ha fatto sapere che non è così che stanno le cose. A quanto pare infatti, nella lista di persone informate sui fatti non presenzierebbe il nome di Noemi Bocchi, che rimarrà estranea al processo.

Non risulta che la Blasi abbia deciso di chiamare a testimoniare Noemi Bocchi. Non ne ha bisogno, non deve chiederle di confermare la relazione con il Capitano

La decisione appare del tutto inattesa. In più, è evidente che le strategie delle parti siano diverse. Per quanto riguarda Iovino infatti, è stato convocato da Totti e testimonierà circa il legame con la Blasi.