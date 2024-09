Divorzi Eros, Hunziker, Totti… “Così soffrono i vip”, parla de Pace

Annamaria Bernardini de Pace, l’avvocatessa matrimonialista più famosa d’Italia nonché fresca di ‘nomina’ a giudice di Forum (Canale 5), ha rilasciato un’intervista al magazine Chi, sostenendo che i personaggi vip, quando si ritrovano nel bel mezzo di un divorzio, soffrono maggiormente rispetto alle persone comuni. Lei ha trattato diversi casi di volti famosi. Ad esempio ha seguito dal punto di vista legale le vicende di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, di Romina Power e Al Bano Carrisi, di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, di Francesco Totti e Ilary Blasi (per questo ultimo divorzio era entrata inizialmente a far parte del team legale dell’ex capitano della Roma salvo poi lasciare l’incarico).

A proposito delle separazioni ‘rumorose’ dal punto di vista mediatico, l’avvocatessa afferma che i “vip soffrono di più perché i loro dolori e le loro gioie sono pubblici”. Insomma, secondo Bernardini de Pace l’essere famosi ha sia lati positivi sia lati negativi, con la fama che amplificata i periodi facili in positivo mentre rende ancor più difficili le fasi di per sé già buie e difficoltose. Sempre conversando con Chi Magazine, la legale ha spiegato perché spesso quando avviene una separazione sentimentale si finisce in tribunale: “Gli italiani si sentono tutti avvocati di sé stessi e pubblici ministeri degli altri, per questo litigano così tanto”.

Annamaria Bernardini de Pace a Forum: l’obiettivo

Capitolo Forum: era da tempo che veniva corteggiata dal popolare programma Mediaset. Di recente, al settimanale Di Più Tv, ha spiegato che Barbara Palombelli, che guida da anni la trasmissione, era da cinque anni che la voleva arruolare. Quest’anno la conduttrice e giornalista ha portato a termine la missione, riuscendo a strappare il sì all’avvocata matrimonialista. Quest’ultima ha motivato la sua scelta di sposare il progetto televisivo dicendo che in questo momento ha più tempo da ritagliarsi. Infine ha sottolineato qual è il suo obbiettivo principale: rendere il più possibile comprensibile al grande pubblico il linguaggio giuridico.

De Pace: perché con Francesco Totti si è tirata indietro

Qualche mese fa si venne a sapere che de Pace avrebbe dato appoggio professionale a Francesco Totti nella battaglia legale con Ilary Blasi. A un certo punto l’avvocatessa ha lasciato l’incarico. Motivo? Lo ha spiegato lei stessa lungo le colonne del Corriere della Sera: “Perché ho rinunciato alla difesa di Francesco Totti?”, dichiara oggi, “Perché mi piacciono le cause che portano all’affermazione del miglior interesse per i figli. Invece quella rischiava, come poi è successo, di essere una causa mediatica con l’affermazione dell’interesse di tutti tranne che dei figli”.