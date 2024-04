Discovery: Amadeus non è l’ultimo acquisto, grandi obiettivi

Alessandro Araimo, l’ad di Discovery, ha spiegato quali sono gli obiettivi prefissati. La rete non punta a diventare il terzo polo, però con Amadeus non è terminata la campagna acquisti.

Il passaggio del conduttore dalla Rai al Nove ha sorpreso tutti ed ha segnato la potenza economica (e non solo) di Discovery, che sta crescendo sempre di più. Dopo aver fatto traslocare, lo scorso anno, Fabio Fazio, ora è stato il turno di Amadeus. Ma non finisce qui, Araimo ha confessato che ci sono altri progetti in ballo molto importanti.

Lo scopo, ad oggi, non è però quello di far diventare Nove il terzo polo, secondo lui un concetto molto arcaico. Inizialmente si vuole puntare ad aumentare lo share così da avere maggiori investimenti pubblicitari, poi si vedrà. Ciò a cui punta Discovery è una nuova proposta che porti a ledere la potenza dei due grandi canali: Rai 1 e Canale 5.

“Non ci fermiamo ad Amadeus. Il nostro è un percorso strategico pensato e sudato, fatto di investimenti importanti, che non ha come obiettivo la costruzione del terzo polo televisivo, che trovo un concetto francamente anacronistico, che poteva andare bene 25 anni fa“.

Araimo ha spiegato che l’idea è quella di agire su più fronti, quindi continuando ad investire anche sullo streaming dove ormai in molti si interfacciano. Rivolgersi a un parterre variegato, composto da persone di ogni età.

Per quanto riguarda i progetti in ballo con Amadeus, l’ad è molto fiero. Il suo scopo, tramite l’acquisto del conduttore, è aumentare lo share di 4 punti in più. Se ci riusciranno si potrà dire che la missione è stata compiuta.

I nuovi possibili acquisti

Araimo ha poi rivelato che Fiorello sarebbe un ottimo acquisto ma ad oggi non ci sono idee per lui. Per questo non ha senso ora fargli una proposta senza un progetto valido. Ma ciò non vuol dire che tra qualche anno le cose potranno cambiare.

In molti hanno pensato che ora Gabriele Corsi verrà sostituito da Amadeus, ma Araimo ci ha tenuto a tranquillizzare i telespettatori. Discovery punta molto sul conduttore quindi anche per lui ci sono nuove proposte importanti in ballo.

Infine non si è voluto sbilanciare su altri volti che potrebbero passare con la Warner Bros. In questi giorni girano i nomi di Barbara d’Urso, Belen Rodriguez, Francesca Fagnani, Enrico Mentana…ma Araimo si è limitato a dire che la campagna acquisti non è ancora finita.