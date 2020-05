Diodato esce allo scoperto: ecco la nuova fidanzata (foto)

Diodato esce allo scoperto: ecco la nuova fidanzata. Il cantante paparazzato a Milano (foto)

Momento d’oro sotto tutti i punti di vista per Antonio Diodato che, dopo aver vinto l’ultimo Festiva di Sanremo con il brano ‘Fai rumore’ e aver trionfato ai David di Donatello nella categoria ‘miglior canzone’ con il brano ‘Che vita meravigliosa’ (colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek ‘La dea fortuna’), pare che abbia pure ritrovato serenità e amore al fianco di una donna. Il cantante è stato paparazzato dal magazine Chi per le vie di Milano in dolce compagnia di una mora. Di chi si tratta? Per ora non c’è un nome, ma le foto sembrerebbero confermare la frequentazione dell’artista cresciuto a Taranto.

Diodato e la mora misteriosa

La passeggiata di Diodato e la misteriosa mora per le vie di Milano non è passata inosservata, catturando l’attenzione dei paparazzi che hanno prontamente immortalato ‘l’uscita allo scoperto’ del cantante. Dunque il gossip torna alle calcagna dell’artista, chiacchieratissimo durante il Festival di Sanremo per via della sua relazione con l’ex Levante, anch’essa in gara alla kermesse. I due hanno vissuto una love story e oggi sono rimasti in ottimi rapporti. Si è anche sussurrato che il brano ‘Fai rumore’ sia stato ispirato proprio dalla storia terminata con l’ex giudice di X Factor. Antonio, sul tema, ha cercato un po’ di mescolare le carte, rispondendo con un ni. Una cosa è certa, tra lui e Levante, nonostante il capolinea sentimentale, è rimasta stima e affetto.

Levante: “Io e Antonio siamo rimasti amici”

“Sono felicissima per lui e per la sua vittoria e sono molto contenta che l’Italia l’abbia applaudito, perché è un cantautore che si merita questo successo. Le cose non sono andate bene tra noi, ma siamo rimasti amici”, dichiarava Levante in un’ospitata a Verissimo dopo il trionfo al Festival di Sanremo dell’ex compagno.