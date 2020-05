Diodato non confermato agli Eurovision 2021: lista cantanti, ultime parole

Eurovision 2021, concorrenti in gara: Diodato non ci sarà

Diodato non ci sarà agli Eurovision Song Contest 2021? Il suo nome (e la nostra bandiera) non compare tra quelli confermati nella prossima edizione del grande show musicale, che permette a tanti giovani artisti di farsi conoscere dall’Europa intera. Mahmood, l’anno precedente, è riuscito a entrare nel cuore di innumerevoli spettatori, che l’hanno ascoltato da ogni parte del continente, permettendogli di registrare vendite da urlo (sugli store digitali), di realizzare concerti fuori dall’Italia e di piazzarsi al secondo posto. Per l’Italia non è facile arrivare in alto nella classifica di gradimento.

Diodato assente agli Eurovision 2021, le parole del cantante sull’ultima esperienza all’Arena di Verona

Quest’anno, purtroppo, Diodato non è potuto volare a Rotterdam (città riconfermata) per far ascoltare la sua canzone Fai rumore, presentata per la prima volta al Festival di Sanremo 2020. Ha cantato dall’Arena di Verona, partecipando alla versione rivisitata degli Eurovision: Europe Shine a Light. Un’esperienza che comunque lo ha segnato nel profondo. Ecco le sue parole: “Un altro regalo in questo tempo strano – ha scritto sul suo profilo Instagram –, una delle più grandi emozioni della mia vita. La prossima vorrei viverla con tutti voi intorno”. Ma questo potrebbe non accadere, visto che non è stato confermato nella lista dei cantanti degli Eurovision 2021.

Lista completa cantanti Eurovision 2021: manca l’Italia, rappresentata dal prossimo vincitore di Sanremo?

La pagina Instagram ufficiale degli Eurovision Song Contest ha rivelato chi saranno i 18 artisti della prossima edizione. Manca all’appello Diodato, che non è stato confermato; dobbiamo aspettare il prossimo vincitore di Sanremo? Sarebbe stato corretto dargli la possibilità di esibirsi l’anno prossimo a Rotterdam, davanti a tanta gente pronta a fare il tifo per lui! Diodato, comunque, porta a casa un’esperienza che non dimenticherà mai: “L’Arena suona, racconta storie millenarie, di emozioni forti, indimenticabili, come quella che ho provato negli istanti immortalati da questo video. […] Ci riprenderemo tutto e, insieme, torneremo a fare il nostro bellissimo rumore”.