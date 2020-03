Diodato canta La Cura: dedica all’Italia ed emozione a Che tempo che fa

Diodato commuove a Che tempo che fa: l’omaggio all’Italia

Il vincitore del Festival di Sanremo 2020 è stato ospite nel talk show di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Durante la puntata andata in onda il 15 marzo, il cantautore ha intonato il brano di Franco Battiato, La Cura. Il pugliese ha voluto mandare un messaggio di speranza e solidarietà a tutto il popolo italiano che in questo momento sta vivendo la quarantena a causa della diffusione del Coronavirus. Non un esibizione qualsiasi: Diodato si è esibito nello studio vuoto di Rai 2 e, mentre cantava la cover del grande classico italiano, alle sue spalle sono state mandate alcune immagini degli ultimi giorni. Le foto dei medici e infermieri, che in questo delicato momento sono in prima linea negli ospedali ad assistere le persone che hanno contratto il virus, le immagini dei balconi con la bandiera italiana e i vari flash-mob durante i quali tutto il Paese ha intonato l’inno nazionale.

L’appello di Fazio: “Serve l’impegno di tutti noi”

“Non serve la paura, non serve il conforto, non serve la rimozione, serve l’impegno di ciascuno”, ha detto il conduttore in merito all’attuale emergenza sanitaria. Una puntata ancor più surreale rispetto a quelle precedenti. Già negli scorsi appuntamenti Fazio ha dovuto rinunciare al pubblico in studio. L’intensificazione delle norme di sicurezza imposte dal Governo, ha ancor di più cambiato lo scenario del programma. In primis l’assenza di Filippa Lagerback che ha presentato in collegamento da casa. Poi l’uso del gelato da parte del virologo Burioni, segno che la trasmissione ha rinunciato ai microfonisti. Sicurezza adottata anche per Diodato che ha cantato nello studio completamente vuoto. L’esibizione ha commosso i telespettatori, i quali si sono riversati sul web e hanno elogiato l’interpretazione del cantautore. “In un momento così buio e triste, la tua voce fa bene” e ancora “Un messaggio davvero profondo, necessario ed incisivo. Diodato ci hai fatto piangere”.

Diodato rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2020

In una recente intervista per Fanpage, il cantante ha svelato il suo stato d’animo in merito alla sua partecipazione all’evento: “Sto capendo che è un impegno importante, dovrò andare in giro per l’Europa. Canterò ‘Fai rumore’ in italiano, senza aggiungere parti in inglese“. L’evento è confermato, almeno per ora. Qualche giorno fa l’EBU, l’ente che organizza la manifestazione che quest’anno andrà in scena a Rotterdam, nei Paesi Bassi, ha svelato che “Per adesso, stiamo continuando con il nostro programma degli eventi a Rotterdam in stretto accordo con le autorità competenti. Stiamo monitorando strettamente la situazione per quanto riguarda la diffusione del Coronavirus e prendendo tutte le precauzioni per quanto riguarda la salute e la sicurezza in linea con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità”.