Diodato dice grazie a Fabio Fazio dopo la vittoria a Sanremo 2020

Antonio Diodato a Che tempo che fa dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2020

Come da tradizione il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo è stato ospite domenica a Che tempo che fa. Per il primo classificato di quest’anno, Antonio Diodato, si è trattato di un ritorno a casa visto che ha collaborato in passato alla trasmissione di Fabio Fazio. E il 38enne di Taranto ci ha tenuto a ringraziare il conduttore Rai, che è stato importante nella sua lunga carriera. Diodato ha sottolineato che la sua vittoria all’Ariston è arrivata dopo una gavetta faticosa, fatta di tante batoste e sconfitte ma che oggi lo hanno sicuramente reso un uomo migliore. Tanta umiltà da parte dell’artista pugliese, che ora è pronto a far conoscere la sua musica a un pubblico più ampio, compreso quello dell’Eurovision Song Contest, dove sarà protagonista il prossimo maggio.

Le parole di Diodato a Che tempo che fa sulla sua carriera

“Ho seguito la mia strada, prendendo anche tante batoste, facendo tantissima gavetta, ne ho fatta anche tanta con te”, ha dichiarato Diodato a Fabio Fazio a Che tempo che fa. Parole che sono piaciute al pubblico del programma di Rai Due, che sui social network non ha potuto fare a meno di sottolineare l’umiltà e la dolcezza del vincitore di Sanremo 2020, che ha dedicato la sua Fai rumore all’ex fidanzata Levante.

Cosa faceva Diodato a Che tempo che fa con Fabio Fazio

Diodato è stato uno dei protagonisti di Che tempo che fa nel 2015: all’epoca cantava alcune delle canzoni italiane più belle in collegamento e dal vivo da diversi luoghi del Belpaese. Era stato Fazio a volerlo fortemente dopo averlo notato a Sanremo Giovani nel 2014, dove Antonio si è classificato al secondo posto dietro Rocco Hunt.