Dina Minna diffida Katia Ricciarelli e rivela “cos’ha davvero detto di lei Baudo”

Le dichiarazioni controverse di Katia Ricciarelli hanno provocato la reazione di Dina Minna. La soprano, dopo la morte di Pippo Baudo, ha attaccato la sua storica assistente, affermando che le avrebbe impedito di contattare l’ex marito. Non solo: quando si è saputo che il conduttore ha lasciato a Minna quasi la stessa parte di eredità riservata ai suoi due figli, la cantante lirica ha tuonato che a suo avviso “non era giusto”. E ancora, ha detto sarcasticamente che “se tutte le segretarie sono trattate così”, lei ha sbagliato mestiere. Alla luce di tali ripetuti attacchi, la segretaria di Baudo ha reagito diffidando la Ricciarelli. Inoltre ha fatto sapere attraverso il suo legale ciò che in molti avevano già intuito: sarebbe stato Pippo ad averle dato disposizioni per non avere contatti con l’ex moglie.

Dina Minna ha diffidato Katia Ricciarelli

Dina Minna, assistita dall’avvocato Jacopo Pensa (amico di lunga data di Pippo Baudo), ha diffidato Katia Ricciarelli, invitandola a non parlare più di lei pubblicamente. Il quotidiano Il Giornale riporta inoltre uno sfogo che avrebbe avuto la segretaria che avrebbe proferito le seguenti parole: “Ma se alla fine Pippo con Katia non voleva più neanche parlarci!”. Una versione che è stata confermata dal legale Pensa che ha dichiarato, a proposito dei ragionamenti di Ricciarelli, che “non le passa neppure per la testa che Dina facesse altro se non seguire le indicazioni di Pippo, che non voleva avere più contatti con lei”.

L’avvocato ha aggiunto di poter confermare in prima persona che Baudo prese la decisione di mettere fine a ogni rapporto con l’ex moglie. Pensa ha infine sottolineato che Ricciarelli dovrà da ora in avanti tener conto della diffida in tutte le future occasioni pubbliche, compresa la sua ospitata a Verissimo che sarà trasmessa domenica 14 settembre su Canale Cinque.

Insomma, il legale ha esternato ciò che si era intuito. Nessuno avrebbe voluto isolare Baudo, come invece sostenuto dall’ex moglie. Sarebbe stato lo stesso Pippo a non volere vedere la soprano.

I rapporti di Baudo e Ricciarelli dopo la separazione

I due sono stati sposati per quasi un ventennio, dal 1986 al 2002. Dopo la separazione non ebbero più contatti per anni e ci fu un gran gelo. Una sorta di pace arrivò una sera all’Arena di Verona, dove entrambi erano presenti. Si salutarono e si abbracciarono come vecchi amici. Ma un conto è salutarsi, un altro è riprendere i contatti. A quanto risulta, dopo quell’incontro veronese, Baudo proseguì la sua vita e Ricciarelli la propria, come dopo la separazione. Per questo suonano alquanto stonate le dichiarazioni che la soprano ha rilasciato dopo il decesso dell’ex marito.