Diletta Pagliano operata alla testa per 12 ore, come sta e la reazione dell’ex Greco

Diletta Pagliano, protagonista a Uomini e Donne dello ‘storico’ trono di Leonardo Greco, dal quale fu scelta, ha fatto sapere di aver subito un intervento complesso e lungo alla testa. L’operazione è durata tra le 10 e le 12 ore. I medici hanno dovuto intervenire a causa di alcune lesioni. Lo ha riferito tramite un post pubblicato su Instagram la stessa donna 35enne, senza però voler entrare nel dettaglio della vicenda. Immediatamente l’ex corteggiatrice è stata inondata d’affetto e di messaggi di sostegno da parte dei fan. Le ha scritto anche Greco. Diletta, con l’ex tronista, ha condiviso una love story lunga 6 anni.

Diletta Pagliano, intervento chirurgico alla testa durato oltre 10 ore

“Buongiorno mie girls! Periodo delicato, un’operazione durata 10-12 ore alla testa per due lesioni importanti. Volevo rassicurarvi che è andata bene e che ci sentiamo presto! Vi voglio bene! Baci”. Così Diletta Pagliano sui suoi account social a corredo di una foto in cui la si vede su un lettino d’ospedale con la testa completamente fasciata. Leonardo Greco ha piazzato un like al post e ha rilasciato anche un augurio stringatissimo. “Riprenditi”, ha digitato l’ex tronista.

Diletta Pagliano, cosa ha fatto dopo Uomini e Donne

Correva l’anno 2011 quando Diletta sbarcò poco più che ventenne negli studi del popolare dating show di Canale 5 timonato da Maria De Filippi. Si presentò per corteggiare Greco in un trono alquanto curioso. Il format prevedeva in quell’edizione lo scontro generazionale tra le “20 e dintorni” e le “40 e dintorni”. A catturare le attenzioni dell’allora tronista fu anche la 42enne Barbara ‘Bubi‘ Barbieri. Alla fine Greco decise di uscire dalla trasmissione con Pagliano. La love story è durata ben sei anni.

Dopo la conclusione della relazione, l’ex corteggiatrice ha conosciuto l’imprenditore Alessandro Mastromatteo, da cui, nell’ottobre del 2019, ha avuto un figlio, chiamato Thomas. Il rapporto con l’uomo d’affari si sarebbe interrotto. Nel dicembre 2023 Diletta si dichiarava infatti single e tranquilla, non desiderosa di intraprendere nuove frequentazioni. “Non cerco una relazione, sono serena e basto a me stessa”, aveva digitato su Instagram.

Per quel che riguarda il fronte professionale, oggi Pagliano è impegnata come imprenditrice nel settore della ristorazione. Inoltre è alquanto dinamica sui social dove può contare su un seguito non da poco. Basti pensare che il suo profilo Instagram ha oltre 80mila followers. Non di rado si scambia consigli con le mamme.