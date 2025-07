Diletta Pagliano operata alla testa: “Ancora non c’è esito”, come sta

L’ex corteggiatrice di Uomini E Donne Diletta Pagliano si è dovuta recentemente sottoporre ad un delicato intervento alla testa, durato più di dieci ore, a causa di due meningiomi. Nelle ultime ore l’ex dama del dating show di Canale 5 ha voluto aggiornare i suoi follower sul suo stato di salute pubblicando alcune storie sul suo profilo Instagram. Nello specifico Pagliano ha spiegato com’è andata l’operazione alla quale si è sottoposta, come ha scoperto i meningiomi e soprattutto come sta adesso e qual è stato l’esito dell’intervento.

In molti ricorderanno Diletta Pagliano, ex corteggiatrice e scelta di Leonardo Greco nell’edizione del 2011 del dating show di Canale 5 Uomini E Donne. Nelle ultime settimane l’ex dama si era dovuta sottoporre ad un delicato intervento alla testa durato diverse ore per rimuovere due meningiomi, uno di 4 centimetri e l’altro di 5. Con alcune storie condivise poche ore fa sul suo profilo Instagram, Diletta ha voluto aggiornare i suoi follower sul suo stato di salute. Nello specifico ha rivelato che i medici hanno rimosso tutto tranne un pezzettino vicino un vaso sanguigno che non hanno potuto asportare .

Diletta ha poi spiegato di non aver ancora ricevuto un esito e che i medici si stanno attualmente consultando in merito alla sua situazione. Proprio per tale motivo ancora non aveva parlato con i suoi follower in merito al suo stato attuale. Non appena avrà delle risposte ha promesso di aggiornare i suoi fan. L’ex dama di Uomini E Donne ha spiegato di aver iniziato a fare alcune supposizioni. Nel caso più estremo potrebbe dover sottoporsi a delle sedute di radioterapia. Pagliano ha comunque rassicurato i suoi fan spiegando di essere tornata a guidare e di stare meglio.

L’ex volto di Uomini E Donne ha anche raccontato come ha scoperto di avere i meningiomi. Tutto è iniziato con delle forti fitte alla nuca e alla parte superiore della testa, con vertigini e labirintite. Dopo la risonanza con contrasto ha scoperto queste masse tumorali benigne che ha dovuto rimuovere. Diletta ha spiegato di dover comunque tenere monitorata la situazione e ha rivelato di aver avuto dei casi analoghi in famiglia.