Diletta Leotta in vacanza: abbracci e complicità con Matteo Lotti

Diletta Leotta, dopo il pugile, arriva il musicista? Ecco con chi è stata beccata

Non c’è pace per Diletta Leotta. Questa estate per lei pare essere davvero tanto bollente. Da quando la sua storia con Mammì è terminata, sono stati tantissimi i flirt a cui l’hanno affiancata. Prima con Francesco Monte, cosa totalmente smentita, poi con il pugile Scardinia e ora con Matteo Lotti. Cosa ci sarà di vero? Chissà. Fatto sta che Diletta e Matteo sono stati avvistati insieme, a bordo di uno yacht, mentre si divertivano in compagnia di altri loro colleghi circondati dalle bellezze della costiera Amalfitana. Si, perché la Leotta e il Lotti, in arte il “Maestrello”, conducono insieme il programma radiofonico 105 Take Away, che va in onda su Radio 105 tutti i giorni dalle 12:00 alle 14:00. I due quindi si conoscono già molto bene e sembrano essere in ottima sintonia già da un bel po’ di tempo. Che sia stata proprio Radio 105 a far scoccare la scintilla?

Diletta Leotta e Matteo Lotti sono una nuova coppia? Chissà!

A far scatenare il gossip sono state le foto pubblicate da Diva e Donna che ritraggono Diletta Leotta e Matteo Lotti abbracciati. A dire il vero, non si sono baci e vari effusioni, è vero che i due sono stretti l’uno all’altro ma per dire che sia nata una nuova coppia beh…ce ne vuole! Comunque sia ora che questo nuovo gossip ha preso piede saranno in tanti a tenere gli occhi ben aperti per cercare di capire se tra i due colleghi è nato qualcosa che va oltre la semplice amicizia. Diletta poi è una ragazza bellissima e sono in tantissimi ad aver perso la testa per lei. Qual è la verità? Per ora non possiamo confermare ancora nulla. Sarà il tempo a darci risposte anche se un altro piccolo dettaglio da tenere a mente c’è. La simpatica showgirl in questi giorni, sul suo profilo social, ha rivelato ai suoi seguaci di aver ricevuto un mazzo rosse gigantesco. Sarà stato proprio il Maestrello Matteo Leotti a regalarglielo?

Diletta Leotta è tornata single: “bye bye Daniele Scardinia!”

A giudicare, dunque, dalle foto pubblicate da Diva e Donna che ritraggono la conduttrice insieme a Matteo Leotti si evince che Diletta è tornata nuovamente single. Si perché dopo la fine con Matteo Mammì, la Leotta era stata beccata in atteggiamenti più che affettuosi con il pugile Daniele Scardinia. La loro passione era apparsa così forte che in tanti giuravano che Diletta si fosse innamorata nuovamente. Ma a quanto pare non è così. Forse, come ha svelato proprio Scardinia, i due erano solamente amici oppure all’inizio di una conoscenza che non ha portato i frutti sperati. Chissà!