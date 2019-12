Diletta Leotta ultimi gossip: saltano le trattative per Sanremo 2020

Diletta Leotta ultime news e gossip: niente più Festival di Sanremo 2020?

Brutte notizie per i fan di Diletta Leotta. Stando a quello che scrive Tv Blog, sarebbero saltate all’ultimo le trattative tra la 28enne conduttrice lanciata da Sky e la produzione del Festival di Sanremo 2020. I motivi sono ancora sconosciuti ma pare che siano stati determinanti nel far crollare la candidatura della presentatrice siciliana. Che fino a pochi giorni fa era in pole position insieme alla fashion blogger e web influencer Chiara Ferragni. Sarà vero? In attesa di saperne di più la Leotta non sta vivendo ora facili. Diletta è finita al centro delle polemiche per via di una gaffe compiuta dopo la fine della partita Lazio-Juventus, disputata a Roma sabato 7 dicembre.

È polemica per la gaffe di Diletta Leotta dopo Lazio-Juventus

Subito dopo il match tra laziali e juventini, Diletta Leotta ha erroneamente attribuito I Giardini di Marzo – celebre brano di Lucio Battisti – ad Antonello Venditti. Una gaffe piuttosto pesante, che ha subito fatto il giro della rete. E che non è scappata a Paola Ferrari, da sempre molto critica nei confronti della collega più giovane. “Pronta per Sanremo”, ha scritto ironicamente su Twitter la Ferrari, che già qualche settimana fa si è detta del tutto contraria alla presenza della Leotta sul palco dell’Ariston.

Quando parte il Festival di Sanremo 2020 con Amadeus

Il Festival di Sanremo 2020 andrà in onda su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio 2020. Ad oggi è noto solo il nome del conduttore de L’Altro Festival, ovvero il nuovo nome attribuito al vecchio Dopofestival. Amadeus, direttore artistico della settantesima edizione della kermesse, ha scelto Nicola Savino.