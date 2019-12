Sanremo 2020: Nicola Savino conduttore de L’Altro Festival

Il conduttore del Dopofestival è Nicola Savino: Amadeus ha cambiato il nome ne L’Altro Festival

Primo annuncio ufficiale sul Festival di Sanremo 2020. A Viva Raiplay, il programma di Fiorello in onda su Raiplay, Amadeus – conduttore e direttore artistico della 70esima edizione – ha annunciato che Nicola Savino sarà il conduttore de L’Altro Festival. Quest’ultimo non è altro che il nuovo nome del famoso Dopofestival. “Sarà una cosa piratesca, libera, dove non tutti potranno entrare”, ha assicurato Ama. L’Altro Festival, rispetto agli altri anni, non andrà in onda su Rai Uno bensì su RaiPlay.

Nicola Savino ha già condotto il Dopofestival in passato

Per Nicola Savino si tratta di un ritorno in casa: ha condotto il Dopofestival già nel 2016 e nel 2017. Per il prossimo anno è stato fortemente voluto da Amadeus. “Non gli ho fatto neanche finire la frase e ho detto sì”, ha ammesso Savino. “Anche se per essere qui ho dovuto chiedere il permesso a Mediaset… sono un conflitto d’interesse vivente”, ha aggiunto. Nicola è infatti da due anni un conduttore di Italia Uno, dove conduce Le Iene in coppia con Alessia Marcuzzi.

Le altre novità sul Festival di Sanremo con Amadeus

Dopo l’annuncio di Nicola Savino, resta da scoprire chi affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo 2020. Secondo indiscrezioni le vallette saranno Chiara Ferragni e Diletta Leotta. La kermesse musicale andrà in onda dal 4 all’8 febbrio.