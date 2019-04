Diletta Leotta tatuaggi: la madre prima si è arrabbiata, poi ha pianto

Il tatuaggio di Diletta Leotta sul polso: cosa c’è scritto e cosa significa

Diletta Leotta ha due tatuaggi: la scritta Ofelia sul polso e una stellina in “zona Belen”. In un’intervista concessa a Verissimo la conduttrice lanciata da Sky Sport ha ammesso che il primo disegno è dedicato alla madre, che si chiama proprio Ofelia. Un tattoo realizzato qualche anno fa, dopo che Diletta ha lasciato la sua città natale, Catania, per trasferirsi a Roma, dove ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. La Leotta ha scelto di tatuarsi il nome della madre perché è sempre stata il suo punto di riferimento e quando è andata a vivere da sola ha sentito molto la mancanza del genitore.

La reazione della madre di Diletta Leotta al tatuaggio sul polso

“Quando ho detto a mia madre del tatuaggio non l’ha presa bene, si è arrabbiata. Quando ha visto il suo nome e ha capito il significato della scritta è scoppiata a piangere“, ha raccontato Diletta Leotta a Verissimo. “L’ho fatto in suo onore perché mia madre è il mio punto di riferimento, mi mancava molto e ho deciso di tatuarmi il suo nome sulla mia pelle”, ha aggiunto il volto di DAZN. Diletta ha un altro tatuaggio, una stellina nella zona inguinale, come svelato in un’intervista concessa al settimanale Oggi.

Diletta Leotta e la famiglia: un legame prezioso per la conduttrice

Non solo la madre Ofelia, Diletta Leotta è anche molto legata al padre, un facoltoso avvocato siciliano che l’ha aiutata parecchio dopo lo scandalo delle foto hackerate. “Nei momenti più complicati della mi vita mio padre è sempre stato in grado di aiutarmi, come quando mi hanno rubato le foto dal cellulare e le hanno pubblicate in rete con il mio numero di cellulare. Lui mi ha dato la forza più bella per reagire” ha puntualizzato la 27enne.