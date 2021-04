Diletta Leotta tapiro Striscia: crisi smentita e nozze con Can Yaman

By

La conduttrice di Dazn è stata intercettata da Staffelli per la consegna del tapiro: nessuna relazione compromessa con l’attore turco

Questa sera, martedì 20 aprile 2021, Diletta Leotta riceverà il tapiro d’oro da Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la Notizia attapirerà la conduttrice dopo le voci diffuse sulla presunta crisi con Can Yaman, con conseguente fine della loro storia d’amore. Già qualche tempo fa Staffelli aveva tentato di recapitare un tapiro alla coppia, ma il volto di Daydreamer era riuscito a scappare portando con sé la sua fidanzata. Diletta Leotta e Can Yaman sono in crisi? La presentatrice sportiva ha smentito tutto:

“Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti”

I due, dunque, convoleranno a nozze ma, da quello che la ragazza ha fatto capire, ma queste non verranno celebrate nell’immediato. Nelle ultime ore, il giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina, il programma flop di Adriana Volpe condotto su Tv8, ha parlato di crisi rafforzata da diversi indizi social. I due avrebbero litigato perché l’attore avrebbe chiesto alla Leotta di seguirlo in Turchia per qualche giorno ma lei si sarebbe rifiutata. Per tale motivo lui si sarebbe infastidito e molto arrabbiato nei confronti della fidanzata, verso la quale proverebbe una forte gelosia e possessività.

Come è noto, Can Yaman ha cancellato i suoi profili social da qualche giorno. Il suo account Instagram, che contava più di otto milioni di follower, continua a risultare sospeso, mentre Diletta Leotta è apparsa senza l’anello di fidanzamento al dito dal valore di 40mila euro nelle ultime foto postate. Il volto di DAZN a Striscia la Notizia ha parlato anche del perché Can Yaman si è tolto dai social, affermando che i motivi sono da ricondurre a questioni di business.

Quanto c’è di vero nelle dichiarazioni di Diletta? Davvero tra loro procede tutto a gonfie vele? Da qualche settimana Can si trova in Turchia con gli amici italiani Roberto e Francesco. Entrambi hanno postato delle foto sui social davanti al famoso Ciragan Palace Kempinski di Istanbul.

Sono ignote le cause del suo ritorno in patria, ritorno che non avrebbe nulla a che fare con il suo lavoro. Aspettiamo ulteriori sviluppi della vicenda che sta diventando una vera e propria telenovela.