Diletta Leotta stufa: “Cose che non so”, sfogo su matrimonio, figli e furto

Gossip Diletta Leotta, la reazione della conduttrice di Dazn ai tanti gossip sul suo conto: gravidanza, matrimonio, furto

Il gossip su Diletta Leotta è esploso sin da quando la conduttrice di Dazn iniziò a farsi un nome nel mondo dello spettacolo: si parla da sempre di storie d’amore, matrimonio, gravidanza e chi più ne ha più ne metta proprio perché è tra i volti attualmente più seguiti. Fidanzata con Daniele Scardina, che sarà uno dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle, Diletta ama condividere la propria vita sui social network ma è sempre stata poco tollerante – come lo sarebbe chiunque, del resto – verso scoop e articoli inventati. Anche questa volta, a poco tempo da un furto che l’ha davvero spaventata, la conduttrice ha messo a tacere i tanti pettegolezzi sul suo conto, visto che si era parlato di ben 150mila euro di oggetti preziosi rubati: una cifra enorme che aveva spiazzato i fan e i più pettegoli.

Diletta Leotta, la conduttrice dice basta e attacca la stampa: tante invenzioni, parole dopo il furto

“I settimanali – queste le parole di Diletta in una storia Instagram di poche ore fa – sanno cose che io non so, nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa”. Bastano queste poche parole per smentire categoricamente il gossip emerso in quest’ultimo periodo sulla conduttrice: ricordiamo che si era parlato di gravidanza perché qualcuno le aveva notato un pancino sospetto all’uscita di una clinica, e che di matrimonio con Scardina si parla quasi da sempre. “Peccato – ha poi aggiunto la Leotta scherzandoci su ma senza riuscire a nascondere il fastidio che invece emerge con chiarezza dalle sue parole – che l’unica cosa vera sia stato il futuro nell’unico momento in cui sotto casa mia, voi amici paparazzi, non c’eravate: i ladri dovevate immortalare… Ci saremmo divertiti di più!”.

Leotta e i pettegolezzi: “Tempismo e fantasia”, la conduttrice si sfoga

Solo bufale e fake news, questo è ciò che la conduttrice ha dichiarato sottolineando che nessuno dei pettegolezzi circolati in rete e sui giornali corrisponde al vero. Non per niente il messaggio scritto su Instagram si apre con un chiaro “Tempismo e fantasia” che fa ovviamente riferimento al fatto che non appena succede qualcosa di importante la stampa è sempre pronta a ricamare sul suo conto, anche inventando notizie assurde o magari ricalcando quanto accaduto: non per niente è finita a Striscia la notizia, no?

Gli ultimi gossip su Diletta Leotta: foto gravidanza e matrimonio con Daniele Scardina

Il gossip sul matrimonio con Scardina l’ha smentito proprio lei che a quanto pare non è ancora pronta per sposarsi ed è molto più proiettata verso la carriera: un’esigenza che ha fatto bene a ribadire perché è abbastanza fastidioso che una donna debba finire sempre al centro dell’attenzione come sposa o come mamma. Ecco perché crediamo che non possa essere neanche incinta nonostante si sia parlato spesso in questo periodo dell’eventualità: se è presto per il matrimonio figuriamoci per un figlio! La conduttrice non vede l’ora di iniziare di nuovo col lavoro e comprendiamo che dopo un furto di tutto abbia voglia tranne che di pettegolezzi inventati sulla vita privata e su oggetti dal valore di migliaia e migliaia di euro.